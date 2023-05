Jogos da Lidarp seguem movimentando toda a região

Poços de Caldas, MG – No ano que completa sua 20ª temporada os jogos da Lidarp seguem ainda mais emocionantes. O Mantiqueira vem acompanhando a competição de perto a apresenta na edição de hoje os resultados mais recentes.

Futebol de campo (sub-15) – Sede: Muzambinho: Juruaia 1×2 Muzambinho. Sede: Campestre: Campestre 0x6 Andradas e Bandeira do Sul 4×2 Poços/Curimbaba. Sede: Cabo Verde: Cabo Verde 4×0 Paraguaçú e Botelhos 1×1 Carmo do Rio Claro. Sede: São Sebastião do Paraíso: São Sebastião do Paraíso 1×3 Areado.

Basquete masculino (sub-17): Sede: São Sebastião do Paraíso: Ouro Verde/Paraíso 33×24 Capitólio, Guaranésia 35×58 Muzambinho, Capitólio 41×64 Muzambinho e Ouro Verde/Paraíso 30×41 Guaranésia.

Futsal masculino (sub-13): Sede: Campestre: Bate Bola/Campestre 7×0 Poço Fundo. Sede: Bandeira do Sul: Bandeira do Sul 3×1 Caldas, Pouso Alegre 5×4 Santa Rita de Caldas, Andradas 2×1 Poços de Caldas, Caldas 6×2 Pouso Alegre, Botelhos 8×0 Santa Rita de Caldas e Bandeira do Sul 0x4 Andradas. Sede: Divisa Nova: Divisa Nova 1×4 Paraguaçú, Campestre 2×2 Poço Fundo, Divisa Nova 8×1 Poço Fundo e Bate Bola/Campestre 0x2 Paraguaçú. Sede: Muzambinho: Muzambinho 4×1 Gauranésia, Nova Resende 1×4 Conceição Aparecida, Areado 5×4 Carmo do Rio Claro, Cabo Verde 3×3 Guaranésia, Carmo do Rio Claro 1×8 Conceição Aparecida e Muzambinho 1×2 Areado. Sede: Alpinópolis: Alpinópolis 2×3 CPN/Passos, São Sebastião do Paraíso 10×1 Juruaia, Itaú de Minas 3×3 Piumhi, Capitólio 0x2 Juruaia, São Sebastião do Paraíso 2×1 Piumhi e Alpinópolis 6×2 Itaú de Minas. Voleibol feminino (sub-13): Sede: Caldense/Poços de Caldas: Caldense 2×0 Poços de Caldas (parciais: 25X08/25X11), Campestre 0x2 Guaranésia (parciais:23X25/10X25), Monte Santo de Minas 2×0 São Sebastião do Paraíso (parciais: 25X22/25X18), Divisa Nova 2×1 Capitólio (parciais: 21X25/25X21/15X12), Guaranésia 2×0 Poços de Caldas (parciais: 25×16/25×21), Campestre 2×0 Capitólio (parciais: 25X18/26X24), Divisa Nova 2×1 São Sebastião do Paraíso (parciais: 25X21/23X25/15X13) e Caldense 2×0 Monte Santo de Minas (parciais: 25X11/25X17)