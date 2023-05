Leite tem maior rentabilidade

As quedas dos preços da soja e do milho aliadas a uma reação do mercado consumidor podem contribuir para uma melhor rentabilidade na produção de leite em Minas Gerais (foto). De acordo com os dados do Conselho Paritário entre Produtores de Leite e Indústrias de Laticínios de Minas Gerais (Conseleite-MG), a estimativa é que o valor médio de referência para o litro do leite entregue em abril a ser pago em maio chegue a R$ 2,80, uma valorização de 5,5% frente ao pagamento anterior. O aumento da cotação do leite ocorre em um momento de queda nos preços dos grãos, com destaque para o milho e a soja, cujos valores recuaram 24% e 21%, respectivamente, em abril. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

MP faz denúncia contra AngloGold

O Ministério Público de Minas Gerais acusa AngloGold Ashanti de pressionar e trocar empresa de auditoria para emitir documento favorável à mineradora, omitindo a não estabilidade da barragem Cocuruto, na Planta do Queiroz, em Nova Lima. Em 2022, dois laudos – de março e setembro – atestaram a não estabilidade da barragem de rejeito Cocuruto, na Planta Industrial do Queiroz, localizada na região do Galo, em Nova Lima. Mesmo assim, a proprietária da estrutura, a AngloGold Ashanti, enviou à Agência Nacional de Mineração uma Declaração de Condição de Estabilidade positiva e omitiu a existência dos laudos, que foram produzidos por empresa contratada, é o que denuncia o Ministério Público de Minas Gerais. (Jornal A Banqueta – Nova Lima)

Manifestantes lotam Câmara de Uberaba

Famílias lotaram o plenário da Câmara Municipal na noite desta quarta-feira (3) para reivindicar dos vereadores investigação sobre as recentes mortes que ocorreram no Hospital da Criança de Uberaba. Diante das cobranças, o presidente da Casa, vereador Fernando Mendes (MDB), até anunciou que o Legislativo já decidiu pela abertura de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar o caso, mas o procedimento só poderá ser instaurado na próxima semana por questões regimentais. Os manifestantes carregavam faixas reivindicando justiça à criança que morreu no último fim de semana e socorro para a saúde em Uberaba. (Jornal da Manhã – Uberaba)Viagem de vereadores custou R$ 25 mil

R$ 25.561,94. Esse foi o valor gasto dos cofres públicos para bancar a viagem de seis vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis à Brasília em março deste ano. Os valores foram divulgados pelo Portal da Transparência nesta semana. O presidente da Casa, Eduardo Print Júnior, coordenou a viagem para a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que aconteceu entre os dias 27 e 30 de março deste ano. Diego Espino, Anderson da Academia, Periquito Beleza, Rodyson do Zé Milton e Flávio Marra também estiveram presentes. Cada vereador recebeu a quantia de R$ 2.998,84 para a compra de passagens aéreas de Belo Horizonte a Brasília e vice-versa, nos dias 27/03 (ida) e 30/03 (volta). (Jornal Agora – Divinópolis)

Minas anuncia obras no Triângulo

O Governo de Minas Gerais publicou, na última semana, cinco editais de licitação para obras de recuperação do pavimento asfáltico em sete trechos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O conjunto de intervenções conta com investimentos de R$ 142 milhões que irão contemplar melhorias em 220 quilômetros de rodovias, por meio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado (DER-MG). Dentre as melhorias estão não apenas a restauração do pavimento, como também dos dispositivos de drenagem, além da nova sinalização horizontal e vertical ao longo dos segmentos. (Diário de Uberlândia)

