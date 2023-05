Escola do Legislativo entrega cartilha a alunos do quarto ano

Poços de Caldas, MG – Durante o mês de abril, a Escola do Legislativo da Câmara de Poços realizou a entrega da Cartilha de Atividades da Constituição em Miúdos a todas as escolas das redes municipal e estadual da cidade. Foram 31 unidades de ensino contempladas e mais de 1400 cartilhas distribuídas a estudantes e professores de 4º ano do ensino fundamental.

O material foi desenvolvido pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre como atividade complementar ao Livro Constituição em Miúdos, de autoria de Madu Macedo, ex-diretora da Escola daquele município. A cartilha, que aborda temas da Constituição Federal, foi publicada pelo Senado e adquirida pela Câmara de Poços para ser entregue nas instituições de ensino.

A apresentação do projeto a diretores e professores das escolas foi feita em fevereiro desse ano, com a presença da equipe da Secretaria de Educação e da Superintendência Regional de Ensino, além da diretora da Escola do Legislativo de Pouso Alegre Emanuela Barreto. “A cartilha possui um conteúdo interdisciplinar que facilita sua utilização pelos professores. Ela contém atividades que podem ser utilizadas dentro da grade curricular já prevista para o 4º ano, mas que abordam temáticas da Constituição Federal”, conta Tais Ferreira, diretora da Escola do Legislativo de Poços.

A expectativa é que esse novo projeto da Câmara de Poços seja realizado anualmente. “Este é o primeiro ano que a cartilha está sendo entregue aos estudantes, mas nosso objetivo é distribuí-la todos os anos, se tornando uma política pública de Estado em nosso município e auxiliando os docentes com o conteúdo de educação cidadã já previsto para esta faixa etária”, ressalta Tais.

A cartilha está disponível para download no Portal da Câmara de Poços, na aba da Escola do Legislativo.