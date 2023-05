690 acidentes em Uberlândia

Durante o primeiro trimestre de 2023, o Corpo de Bombeiros registrou 698 acidentes (foto) de trânsito em Uberlândia, uma média de sete por dia. Segundo dados da corporação, mais de 73% das ocorrências (512) envolvem motocicletas, como colisões, quedas e atropelamentos. Os números reforçam a importância da Campanha Maio Amarelo, que visa orientar os motoristas sobre a segurança viária. O levantamento dos bombeiros aponta ainda que, neste ano, foram registrados 38 acidentes com vítimas envolvendo automóveis, como carros e caminhonetes. Além disso, foram computadas 50 ocorrências envolvendo ciclistas, sendo 28 quedas e 22 colisões com carros. (Diário de Uberlândia)

Expoleste terá Mostra da Expo Casa

A expectativa para a apresentação da Expo Casa na Expoleste está grande. Um sonho idealizado por Juliana e Armando, do Studio Perret Arquitetura, que, pela terceira vez, trazem na Expoleste as novidades do setor de decoração. “Nosso objetivo é proporcionar às pessoas experiências que vão além da estética, demonstrando como a arquitetura pode contribuir com a saúde física, mental e comportamental”, afirma a arquiteta Juliana Perret. A decoração deste ano transita entre vários estilos, com objetos que inspiram gostos diferenciados. Serão 840m² que contam com sala de jantar, quarto infantil, varanda, área de lazer externa, duas cozinhas, quarto do casal integrado com o closet e banheiro e todo o paisagismo do projeto. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Cataguases viabiliza usina de algodão

Nessa segunda-feira, 8, a Cooperativa dos Agricultores Familiares do município de Ingá e Região (Itacoop), na Paraíba, inaugurou uma nova usina de beneficiamento de algodão, o que deve consolidar a região como polo de produção orgânico do produto no país. A compra do equipamento industrial pela cooperativa de agricultores foi viabilizada com apoio das indústrias Tecidos Cataguases e Dalila Têxtil, que são parceiras neste e em outros projetos de sucesso. A iniciativa significa que dos atuais 225 quilos de rama por hora de algodão beneficiado, aquela cooperativa passará a beneficiar 4 mil quilos/hora. (Jornal Além Parahyba – Além da Paraíba)

Pavimentação em Ararapira é autorizada

A pavimentação é uma espécie de construção feita para tornar uma superfície adequada para o uso. Ela pode ser usada para cobrir ou melhorar superfícies existentes ou criar novas, como estradas ou estacionamentos. Dentre as funções da pavimentação, estão: resistir e distribuir ao subleito os impactos na superfície; melhorar as condições de rolamento, proporcionando comodidade e segurança; e resistir aos esforços horizontais, ou seja, as forças exercidas pelo deslocamento nas vias, tornando mais durável a superfície de rolamento. Atualmente, essa estrutura é responsável por vários benefícios à sociedade, pois permite a conexão com outras regiões da cidade, facilitando o acesso da população aos diversos serviços e opções de lazer ou, simplesmente, a estabelecer a melhor rota para deslocamento. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

Encantos contempla 160 alunos de Araxá

A diretora Márcia Balieiro, a iniciativa tem o objetivo de promover o saber artístico, oportunizando o acesso à cultura e à música. “O projeto Encantos tem a mesma finalidade do projeto Juventude em ConSerto realizado no ano passado, mas com uma proposta diferente. Agora, são os professores que irão até as instituições para levar este ensino. O nome também está mais próximo da nossa proposta que é de encantar pela música, para a cultura e a arte”, ressalta. “O treino leva à maestria. Uma novidade é que durante a semana, todos que participarem do projeto também terão um tempo disponibilizado pelas escolas para treinar o que aprenderam durante as aulas com os professores”, complementa Márcia. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Fundação tem investimento de R$1,5 mi em Caratinga

O Edital Doce, promovido pela Fundação Renova, aprovou projetos com objetivo de fomentar iniciativas nas áreas de cultura, esporte e lazer nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Caratinga está entre as cidades que tiveram propostas contempladas e nessa última sexta-feira, 5, a cidade recebeu a visita de Gustavo Ciriaco, analista de Cultura e Turismo da Fundação. Em Caratinga, 10 projetos foram apoiados, somando cerca de R$ 1,5 milhão aportados dentro do município, exclusivamente para desenvolvimento desses projetos sociais. (Jornal Diário de Caratinga)

Ipatinga tem 8 mil denúncias de violência

O feminicídio de uma grávida, no fim da tarde de quinta-feira, 4, no bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga, foi a notícia de maior repercussão na semana que passou e levantou um debate acerca da violência contra a mulher no âmbito familiar. De fato, os dados estatísticos apontam para uma situação considerada preocupante. Somente no primeiro trimestre deste ano foram 490 denúncias. No período de janeiro de 2018 a março de 2023, o acumulado passa de 8 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres em Ipatinga. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

