Atleta de Poços de Caldas é campeão no Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa

Poços de Caldas, MG – O atleta estudante poços-caldense Samuel Venâncio da Silva conquistou uma importante vitória no Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa, realizado na cidade de Bragança Paulista no dia 06/05. Representando a Universidade Federal de Alfenas, Samuel foi campeão do Lançamento de Dardo na categoria universitária.

A competição serviu como preparação para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que serão realizados em Brasília entre os dias 11 a 15 de junho. Samuel está confiante e afirmou que está treinando bem e evoluindo durante os treinamentos para chegar bem no brasileiro universitário e trazer um bom resultado para a universidade.

O atleta aproveitou para agradecer o seu treinador Wellington Nunes, o professor Carlos Gamboa e sua fisioterapeuta Thays Cruz por todo o apoio, cuidado e dedicação para que ele possa chegar bem nas competições. Ele também agradeceu à academia Espaço Vip por ceder o espaço para a realização dos seus treinamentos e ao ABC Criativo pelo incentivo durante a temporada. Com a conquista, Samuel reforça o nome de Poços de Caldas como um celeiro de grandes atletas.