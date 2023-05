Marinha treina em Furnas

A Marinha realiza na região do Lago de Furnas (foto), a partir desta terça-feira (09/05), ações de treinamento com 1,2 mil fuzileiros navais. A operação, a maior realizada no estado, terá atividades de adestramento e exercício de multidomínio, que engloba ações em água, terra e no espaço aéreo. O propósito é possibilitar o treinamento de Unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) e da Força Aeronaval em Operações Ribeirinhas, de Paz e Interagências em coordenação com o Estado de Minas Gerais e outros órgãos. Nos dias 15 e 16 de maio (segunda e terça), haverá Demonstrações Operativas no Lago de Furnas. (Folha da Manhã – Passos)

STF barra avanço de mineradora

Atendendo a um pedido da Prefeitura de Belo Horizonte, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o termo aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que permitia à Mineradora Gute Sicht ampliar sua área de exploração na Serra do Curral. Semana passada, a ministra Maria Thereza, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), adotou decisão semelhante. Em dezembro de 2022, a empresa recebeu autorização da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquia para a retomada das atividades no local. A ministra do STF Rosa Weber reverteu essa decisão. (Jornal Sabará Notícias – Sabará)

Comitiva de Pará de Minas visita Agrishow

Em busca de novos projetos para o fomento do agronegócio e, sobretudo da agricultura familiar no Município, o prefeito Elias Diniz visitou a Agrishow, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Considerada uma das maiores feiras de agronegócio do mundo e a maior da América Latina, a Agrishow reuniu soluções para todos os tipos de culturas e tamanhos de propriedades, além de ser reconhecida como o palco dos lançamentos das principais tendências e inovações para o agronegócio. A feira conectou pessoas e tecnologias, e este ano contou mais de 800 marcas expondo seus produtos, brasileiros e também do exterior. (Jornal Diário – Pará de Minas)

UAI de Patos atende serviços do Detran

A Polícia Civil de Minas Gerais começou os atendimentos ao cidadão referentes ao serviço de Habilitação do Detran que passarão a ser prestados exclusivamente pela Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Patos de Minas. Os atendimentos serão realizados na unidade apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local. O agendamento deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – site do Detran-MG (www.detran.mg.gov.br), Portal MG (www.mg.gv.br) e aplicativo MG App. (Folha Patense)

JF realiza Semana da Pessoa Idosa

Teve início na segunda-feira, 8, a edição de 2023 da Semana Municipal da Pessoa Idosa. A programação é gratuita, com a maior parte realizada na Câmara Municipal, e se encerra na próxima sexta, 12. Conforme o gerontólogo e integrante da comissão organizadora da Semana, José Anisio Pitico da Silva, o intuito do evento é dar visibilidade a essa parcela da população. “Em Juiz de Fora, extraoficialmente, há mais de cem mil habitantes na faixa de 60 anos”, projeta Pitico. “Mesmo assim, eles ainda não têm atenção histórica e pública. Em síntese, queremos sensibilizar e educar a cidade para que haja envolvimento cada vez maior em relação a essa questão.” (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Ituiutaba faz Festa do Congado

A Festa do Congado, em louvor a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, será realizada na Praça 13 de Maio, com apoio da Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Fundação Zumbi dos Palmares, no sábado, 20, e no domingo, 21, com grande programação para a comunidade. O evento é organizado pela Irmandade de São Benedito de Ituiutaba – ISBI. O evento terá início na noite de sábado a partir das 20 horas, com show da Banda SPC, do vocalista Fernando Pires. No domingo a partir das 5 horas, será realizada alvorada festiva, missa, apresentações dos Ternos de Congos, o Reinado, a procissão e a missa de encerramento fecharão a programação cultural e religiosa da tradicional festa. (Jornal Folha da Região – Ituiutaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br