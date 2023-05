Atleta da Caldense é campeão da Maratona Rota do Vulcão, etapa realizada em Campestre

Poços de Caldas, MG – No último domingo foi realizada a 1ª Etapa da Maratona Rota do Vulcão. A primeira edição foi disputada na cidade de Campestre-MG. O atleta Luiz Felipe, representante Caldense, estreando o novo uniforme do ciclismo, foi o grande campeão geral da categoria Sport na distância de 29Km.

“Escolhi largar na sport e finalizar a prova com uma transição de corrida. Já visando a prova alvo que irá acontecer no próximo final de semana, no dia 12, a Xterra Ilhabela. Respondendo muito bem aos estímulos na bike, mesmo com um problema mecânico no início da prova, seguimos dentro do planejado com a performance desejada”, relatou Luiz Felipe, exaltando a sua preparação para as próximas provas. A competição Rota do Vulcão contará com mais três etapas que serão disputadas nas seguintes datas: Etapa 2 – Andradas, no dia 25/06; Etapa 3 – Poços de Caldas, no dia 23/07 e Etapa 4 – Poços de Caldas, no dia 28/08.