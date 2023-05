Carlão da Capoeira leva arte milenar para comunidade do bairro Vila Rica

Poços de Caldas, MG – Carlão da Capoeira é um dos mestres mais conceituados da capoeira em Poços de Caldas. Ao longo dos anos, ele já ensinou a arte milenar da capoeira para uma infinidade de pessoas e agora coordena um projeto comunitário no bairro Vila Rica, que recebe alunos de várias partes da cidade.

Segundo Carlão, o projeto nasceu da necessidade de oferecer um espaço para crianças e adultos praticarem atividades físicas e culturais. Ele comprou o terreno e contou com a ajuda da comunidade local para construir o espaço aos poucos, nas horas vagas. Com sua experiência na construção civil e com a ajuda dos amigos, o projeto foi nascendo, e o material de construção foi fruto de doações e recursos próprios. Hoje, o local é muito importante para a comunidade e é usado para realização de diversas atividades, como aulas de capoeira, festas de aniversário e reuniões do bairro.

O projeto conta com parceria da Prefeitura Municipal e é administrado e coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio do programa Pratique Saúde. Além das aulas de capoeira, o espaço oferece aulas de dança, ritmos e ginástica com o professor Júnior, além de aulas de hip hop com a professora Natália.

A reportagem do Mantiqueira acompanhou uma das aulas de capoeira. O projeto conta ao todo com cerca de 100 alunos de diversas classes sociais. “O importante é que as pessoas venham aqui e pratiquem as atividades”, destacou Carlão.

Durante a pandemia, o espaço ficou sem atividades, e uma cirurgia de emergência que Carlão precisou fazer também atrasou o projeto. Porém, em fevereiro, as atividades foram retomadas, e o mestre convida toda a comunidade a fazer parte do projeto.

O espaço faz parte da Associação Candeias de Capoeira. As aulas são gratuitas, co-fundado por Carlão. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, e aos sábados, às 14 horas, com aulas de hip-hop e recreação infantil. Quem tiver interesse em participar pode ligar para o telefone de Carlão (9-8875-4875) e agendar um horário de treino. O projeto de capoeira ainda tem parceria com a escola José Mamud Assan, do bairro Vila Rica. Os alunos vão para as atividades no contra turno escolar.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com