Santuário comemora aniversário

O Santuário de Santa Rita de Cássia (foto), em Cássia-MG, inicia neste sábado as comemorações do seu primeiro ano de existência, e a celebração promete ser emocionante. Desde a sua inauguração, em maio de 2022, o Santuário, maior do mundo dedicado à Santa, tem acolhido inúmeros peregrinos e propagado a devoção à Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Tem início neste sábado, 13, a novena de Santa Rita de Cássia realizada pelo Santuário em Cássia. A novena acontece até o dia 21 deste mês e, no dia 22, Dia de Santa Rita de Cássia, será realizada a Missa das Rosas, às 10h, com a celebração do bispo da diocese de Guaxupé. (Folha da Manhã – Passos)

Vale do Lítio envolve 14 municípios

O governador Romeu Zema lançou, nesta terça-feira (9/5), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a iniciativa Vale do Lítio (Lithium Valley Brazil). O projeto econômico-social tem como objetivo desenvolver cidades do Nordeste e Norte do estado em torno da cadeia produtiva do lítio. O lançamento foi feito na Nasdaq, maior bolsa de valores do mundo em negócios de tecnologia e inovação. O Vale do Lítio é formado por 14 cidades: Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teófilo Otoni e Turmalina, no Nordeste de Minas, e Rubelita e Salinas, no Norte mineiro. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Araxá inicia construção de Cemei

A Prefeitura de Araxá está executando a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Terezinha Côrtes, no bairro Jardim Europa. A futura unidade vai atender cerca 160 crianças de 4 meses a 5 anos. O Cemei está sendo construído em uma área de 4.550 m² e vai contar com oito salas multiuso, salas com solário, fraldário, iluminação em LED, acessibilidade, cozinha e sala de professores. A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que o futuro Cemei atende uma antiga demanda da região de moradores da região do Jardim Europa. (Jornal Correiro de Araxá – Araxá)

Caeté restaura estação ferroviária

Um centro de cultura, com memorial para contar parte da história de Caeté e de seu povo, será o novo destino da estação ferroviária. O espaço, inaugurado em 1909, começa a ser restaurado neste mês de maio. A AngloGold Ashanti é patrocinadora do projeto do Executivo Municipal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com investimentos de R$ 942 mil. A restauração está prevista para durar 8 meses e o objetivo é que, ao final das obras, a estação ferroviária retome seu caráter de monumento histórico e de memória, além de tornar-se um espaço de convivência, com oficinas de música e artes. (Jornal Opinião Caeté – Caeté)

Valadares vence Prêmio Mineiro

Pela segunda vez consecutiva, Governador Valadares é campeã no Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal. Nesta edição a cidade concorreu no eixo Desenvolvimento Econômico com o programa Mais Inovação, Mais Oportunidades: Diversificando a Economia de Governador Valadares, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. A premiação aconteceu durante o 38º Congresso Mineiro de Municípios, evento realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM). Setenta municípios do Estado disputaram o prêmio. E Valadares chegou à final com Coronel Fabriciano e Prata. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Poté realiza a 1ª Expoagro

Neste fim de semana acontece a Expoagro de Poté, com vasta programação, entrada gratuita, que promete ser sucesso. No evento, serão realizados cursos, palestras, shows musicais, leilão de gado leiteiro, prova de marcha, Copa Laço de Cabeça, muita animação e realização de grandes negócios. Essa é a 1ª Expoagro que promete se tornar tradição. Oito cidades da região estarão presentes, com agricultores comercializando seus produtos. A estrutura está toda montada, com garantia de segurança aos participantes. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Estudantes participam de projeto

Estudantes do 8º e 9°ano da rede municipal de Educação participam do projeto “Ciência, substantivo feminino: nossas meninas são de Ouro”, uma iniciativa da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com apoio da Casa do Professor, da Secretaria de Educação. No projeto, coordenado pela professora do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) da UFOP, Patrícia Moreira, encontros mensais serão realizados durante todo o ano. A proposta é apresentar o campo das ciências, seu ensino, práticas e representações, com objetivo de despertar o interesse científico nas jovens estudantes da rede pública municipal de Ouro Preto. (O Liberal – Ouro Preto)

