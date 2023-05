Acidente com vítima em Campestre resulta em prisão de condutores e múltiplas lesões

Campestre, MG – No domingo (14), às 23h15min, a equipe da Polícia Militar Rodoviária, composta pelo Sgt Medeiros e Sd Oliveira, compareceu ao Km 480 da MGC 267, em Campestre, MG, em resposta a um sinistro de trânsito com vítima envolvendo dois veículos, um JEEP/RENEGADE e um PEUGEOT/206.

A camionete JEEP/RENEGADE era conduzida por I.G., uma mulher de 20 anos de idade, com S.S., também de 20 anos, como passageira. Já o automóvel PEUGEOT/206 estava sendo conduzido por A.R.F., um homem de 47 anos, acompanhado por mais quatro indivíduos.

A colisão ocorreu quando a camionete, que estava no posto de combustível Lagoa Azul, cruzou a via sem perceber a presença do automóvel, resultando em uma colisão transversal.

Foi constatado que o condutor do automóvel não possuía habilitação, e sua esposa, C.P.F., de 50 anos, era a proprietária do veículo.

Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante, conforme os artigos 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Após assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foram liberados.

Todos os envolvidos no acidente foram encaminhados ao Hospital de Campestre para receber atendimento médico. Os condutores foram submetidos ao teste de etilômetro, que resultou em 0,00 MG/L para ambos.

Os veículos envolvidos no sinistro foram removidos para um pátio credenciado. O automóvel foi removido devido ao licenciamento atrasado, enquanto a camioneta foi removida por falta de custodiante.

O acidente resultou em três pessoas com lesões graves e quatro vítimas com ferimentos leves.

A equipe responsável pela ocorrência foi composta pelo Sgt Medeiros, Sd Oliveira e a viatura utilizada foi a VP 30442.