Alunos do IF Sul de Minas recebem aula de Squash no clube da Caldense

Poços de Caldas, MG – Na noite da última quinta-feira (18) cerca de 30 alunos do Instituto Federal do Sul de Minas compareceram às dependências do clube para receberem uma aula completa de Squash, ministrada pelo atleta e diretor do esporte especializado da Caldense Ailton Lopes.

A aula foi descontraída do início ao fim, e os alunos tiveram a oportunidades de testar suas habilidades e praticar o esporte, a maioria deles, pela primeira vez. Ailton deu início explicando as regras da modalidade e suas especificidades. Além do regulamento básico, o diretor explicou diversas técnicas comumente utilizadas dentro do esporte, desde as mais simplificadas para os iniciantes até as mais avançadas no momento do jogo, e o melhor momento para empregá-las dentro da quadra.

Os alunos ficaram curiosos enquanto Ailton detalhava as particularidades das raquetes que são utilizadas no Squash. Desde o seu material mais básico até o mais sofisticado, o experiente atleta da Caldense relatou a importância de cada formato e a influência dos pesos de cada raquete durante as partidas.

Por fim, os alunos se dividiram em grupos e entraram nas quadras do clube para sua primeira experiência com a modalidade. Juntos das instruções ensinadas por Ailton, a descontração e o divertimento tomaram conta durante as atividades e os treinamentos passados.