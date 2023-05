Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste sábado, 20

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 20, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 08 graus.

Minas Gerais

Neste sábado, 20, a massa de ar frio e seco que atua sobre o Brasil central deixa o tempo estável com predomínio de sol em todas as regiões do estado de Minas Gerais. O ar frio mantém as temperaturas baixas e esse quadro meteorológico deve persistir ainda esta semana.

Céu claro com geada em pontos isolados do Sul / Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.