SAD apresenta indicadores do primeiro quadrimestre

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (19), o RT do SAD – Melhor em Casa, Tarcísio Aquino, apresentou aos profissionais e à gestão os indicadores do 1º Quadrimestre de 2023 e também um Projeto Piloto para Indicadores Assistenciais em conjunto com a nutricionista Eliza de Souza Sampaio e Assistente Social Morgana Cristina Batista.

Com os indicadores, viu-se a necessidade de aprimorar o matriciamento entre à Rede de Atenção à Saúde e reforçar as buscas ativas nos hospitais de referência locais. Entretanto, notamos que houve grande melhora funcional no perfil dos pacientes acompanhados pelo programa neste período, evidenciando a eficiência do Melhor em Casa.

Sobre o projeto piloto, será realizado em Poços de Caldas com a monitorização do Ministério da Saúde e tem o objetivo de quantificar a qualidade da assistência, proporcionando um melhor processo para os planos terapêuticos e referências desses pacientes à Rede de Atenção à Saúde.

Após o 2º Quadrimestre, haverá uma avaliação e a proposta de sugerir esses indicadores a todos os profissionais do SUS, vinculados à Atenção Primária.

Tarcísio Aquino reflete sobre o encontro: “Realizar esses encontros, apresentar aos servidores e à gestão os processos, indicadores e planos de ação para sempre melhorarmos o trabalho torna-se essencial. Por isso, apoio reuniões frequentes para determinar ações que possam melhorar o sistema de trabalho e a qualidade de vida do paciente acompanhado. Apresentei também os conceitos de atenção domiciliar e diretrizes da portaria que normatiza a atenção domiciliar no Ministério da Saúde. Na verdade, realizamos um matriciamento interno. Sobre o projeto piloto, fico muito orgulhoso de implantar em nosso trabalho, contando com a adesão dos colegas e apoio da gestão. Uma vez realizado, iremos apresentar ao Ministério da Saúde. Porém, agora ficará aos cuidados da nova responsável técnica, Morgana Batista, que continuará seguindo o que viemos aprimorando no programa.”