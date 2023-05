Prefeitura e Alcoa são campeãs do Beach Tennis da Olimpíada dos Trabalhadores

Poços de Caldas, MG – O domingo foi de estreia na Olimpíada dos Trabalhadores. Foram disputadas as partidas do Beach Tênnis, competição que foi disputada pela primeira vez na competição. No torneio masculino a Prefeitura foi a grande campeã ao vencer no final o DME. Em terceiro ficou a OAB, em quarto a Danone e em quinto a Santa Casa. No feminino a Alcoa foi campeã vencendo a Prefeitura na final. Em terceiro ficou a OAB e Polo Engenharia e em quinto Caldense e Alfa Construções.

Fotos Paulo Vitor de Campos / Mantiqueira e Divulgação