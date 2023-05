Saúde reforça importância da vacinação contra influenza, covid-19 e meningite

Belo Horizonte, MG – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) reforça que as campanhas de vacinação contra a influenza e covid-19 e, também, a ampliação do grupo para a vacinação contra a meningite C ainda estão em andamento no estado. As vacinas que protegem contra as três doenças estão disponíveis de forma gratuita nas salas de vacina das Unidades de Saúde para o atendimento das pessoas incluídas nos grupos prioritários.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Josianne Gusmão, as vacinas são importantes para evitar casos graves, hospitalizações e óbitos por causa das doenças. “A vacinação é a principal forma de prevenção destas doenças. As vacinas são seguras e eficazes e estão disponibilizadas nas Unidades de Saúde. Procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência e leve o cartão de vacinação. Cada município tem autonomia para implementar estratégias de vacinação em seu território”, reforça.

Influenza

A vacinação anual contra a influenza está acontecendo desde o início de abril e seguirá até 31/5. A SES-MG recomenda a ampliação da oferta do imunizante a toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade desde 12/5. A recomendação segue orientações do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde.

Bivalente

A campanha de vacinação contra a covid-19 com a dose bivalente também está em andamento nas Unidades Básicas de Saúde em todo o estado. Minas Gerais iniciou as ações de intensificação da vacinação contra a doença em 27/2. A vacina bivalente que está sendo administrada é eficaz contra novas cepas do coronavírus. Poderão receber a dose as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham se vacinado com pelo menos duas doses do imunizante monovalente como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como reforço.

Meningite C

A ampliação temporária do grupo para a vacinação contra a meningite C termina no dia 30/7. A vacina é disponibilizada regularmente na rotina do calendário nacional de vacinação, para as crianças de três e cinco meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses. Com a ampliação temporária, a vacina foi disponibilizada também para pessoas de 16 anos ou mais não vacinadas. Até o momento, Minas Gerais recebeu 2.741.120 doses da vacina e já foram aplicadas 1.763.120 doses.