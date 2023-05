38 escolas da região participam da 1º etapa dos Jogos Escolares

Poços de Caldas, MG – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais – Sedese-MG divulgou a tabela da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg. Em Poços de Caldas, o evento esportivo começa no dia 29 de maio e vai até 4 de junho.

Ao todo, 38 escolas públicas e particulares de várias cidades da região vão participar de esportes coletivos e também de xadrez. A etapa microrregional inclui os municípios de Alterosa, Andradas, Areado, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Ibitiúra de Minas, Monte Belo, Muzambinho, Nova Resende, Santa Rita de Caldas e Serrania, além de Poços.

Nesta fase, estão incluídos basquetebol, futsal, handebol, voleibol. Destinados a jovens de 12 a 17 anos das escolas do estado, o Jemg tem se tornado o maior evento esportivo-social do país.

A competição é promovida pela Sedese-MG, por meio da Subsecretaria de Esportes – Subesp, em parceria com a SEE – Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que disponibiliza os ginásios paras os jogos.

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 31, às 8h, no Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, zona oeste de Poços.