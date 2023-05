Festival Paralímpico reúne cerca de 250 atletas no fim de semana

Poços de Caldas, MG – Na manhã do último sábado (20), aconteceu em 14 locais, incluindo Poços de Caldas, o Festival Paralímpico Loterias Caixa, evento que conta com a organização do Comitê Paralímpico Brasileiro e apoio da secretaria de Espores, realizado no Complexo João Monteiro no Parque Esperança.

Poços de Caldas foi uma das 105 sedes e reuniu durante toda manhã de sábado(20) mais de 250 crianças e jovens da região, e cerva de 50 voluntários.

O Festival Paralímpico visa difundir o movimento paralímpico em todo território nacional, proporcionando às crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar as modalidades paralímpicas de maneira lúdica, contribuindo para a inclusão social por meio do esporte.

A abertura contou com a presença do, Prefeito Sérgio Azevedo, vice-prefeito, Júlio César de Freitas, presidente do CIDEP (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) Eraldo Sandi dos Santos, secretário de Obras, José Benedito Damião, secretário de Saúde, Thiago Mariano, secretária Adjunta de Educação, Deborah Brianezi, secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, e os vereadores, Wellington Guimarães e Kleber Silva.

O prefeito Sérgio Azevedo destaca que esse tipo de evento é extremamente essencial. “Proporciona a possibilidade de crianças e adolescentes com e sem deficiência participarem das modalidades, além de difundir o movimento paralímpico em todo o país de uma forma lúdica e contribuindo com a inclusão social por meio do esporte.”

O presidente do CIDEP – Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, Eraldo Sandi dos Santos, destaca que foi um sucesso o Festival. “É gratificante ver o objetivo sendo alcançado. A meta é que cada vez mais as atividades paralímpicas e tragam as crianças e jovens para dentro do esporte.” No dia 23 de setembro acontecerá a segunda etapa do Festival no Município.

Depoimentos

“Sem dúvida, o Festival Paralímpico é de extrema importância para o esporte paraolímpico. Como Cidep, reconhecemos a importância de realizar o Festival Paraolímpico em 2023. É incrível ver pessoas, crianças e adolescentes, com e sem deficiência, tendo a oportunidade de vivenciar e praticar as modalidades paraolímpicas. Desde 2001, quando começamos a construir e promover esse movimento, nosso objetivo sempre foi proporcionar essa experiência fantástica. Aqui no Cidep temos a capacidade de permitir que esses jovens pratiquem as modalidades paraolímpicas com o mesmo objetivo, vivenciando as modalidades.

No sábado, estamos celebrando essa festa maravilhosa que está acontecendo simultaneamente em todo o Brasil, envolvendo 109 cidades e quatro modalidades paraolímpicas. Temos 24 competições ao longo do ano. Nossa equipe está entre as dez melhores do Brasil e competirá na Série A do Campeonato Brasileiro. Em trinta dias, teremos a competição estadual escolar, na qual todas as modalidades paralímpicas estarão envolvidas. Além disso, temos atletas convocados para a seleção de atletismo e estamos na fase de treinamento global. Também teremos a Paraolimpíada escolar, competições regionais de bocha e atletismo. Aqui, temos muitas competições que culminarão no dia 14. O ano está apenas começando para nós”.

Eraldo Sandi (Cidep)

“Desde o meu primeiro mandato, temos investido em todas as modalidades esportivas, incluindo o esporte paralímpico. É um setor que tem crescido bastante, e o Brasil se destaca nesse cenário. Enquanto nas Olimpíadas talvez não tenhamos um desempenho tão bom, nas Paralimpíadas o Brasil vai muito bem. Aqui em Poços, temos grandes atletas e um trabalho excepcional sendo realizado pelos professores Eraldo, Leo e Bruno, que estão à frente disso, colocando nosso município cada vez mais em destaque.

O poder público está aqui para auxiliar nesse processo. Cedemos essa área para o Cidep e vamos oferecer todo o apoio possível para que o esporte possa crescer cada vez mais”.

Sérgio Azevedo

(prefeito)

“Mais uma vez, Poços de Caldas tem a alegria de sediar e prestigiar esse evento. Na minha opinião, esse festival é uma forma de inclusão, onde as crianças dessa geração em crescimento têm a oportunidade de compreender as diferenças e as questões relacionadas a elas. Através desse festival paralímpico, eles podem vivenciar de maneira prática e significativa o que é inclusão. É uma maneira de entender que, mesmo sendo diferentes uns dos outros, todos possuem potencialidades e desejos distintos. Essas diferenças são o que enriquecem nossa sociedade. O esporte nos mostra que, independentemente das diferenças, podemos estar unidos em um mesmo objetivo, e é maravilhoso que seja através do esporte. Todas as crianças têm a oportunidade de vivenciar o esporte paralímpico, e a adaptação no Festival Paralímpico é o oposto do que estamos acostumados. Na verdade, adaptamos as atividades para que as crianças sem deficiência possam compreender o papel de uma criança com deficiência. A dinâmica de adaptação do Festival Paralímpico é diferente das modalidades convencionais, mas igualmente enriquecedora. É emocionante ver como esse evento proporciona uma experiência inclusiva e transformadora para todos os participantes.

Leonardo Souza (Cidep)

“Um evento incrível, o Cidep merece todo o nosso respeito e admiração por promover um evento maravilhoso como esse. Acreditamos nesse movimento e fazemos questão de prestigiar. Ver as crianças felizes e vibrando é simplesmente maravilhoso. Estão todos de parabéns por mais essa ação, que certamente traz impactos positivos na vida dessas crianças e na promoção da inclusão esportiva”.

Júlio César Freitas (vice-prefeito).

“Poços de Caldas mais uma vez se destaca com cento e nove cidades em todo o país realizando esse encontro paralímpico, é um orgulho poder sediar novamente. Gostaria de parabenizar toda a administração, em especial o prefeito Sérgio e o Tio Júlio, pelo apoio e pela liberação do espaço para o Cidep. Também gostaria de destacar o trabalho fantástico realizado pelo Eraldo, Léo e Bruno, proporcionando oportunidades para essas crianças e esse público. Estamos trazendo o esporte para essas pessoas, proporcionando oportunidades e celebrando esse evento maravilhoso, que contempla toda a nossa região”.

Fernando Henrique dos Santos – Pelezinho (Secretário

de Esportes).

“Realmente um evento fantástico que conta com todo o apoio da Prefeitura, através do prefeito Sérgio, do Tio Júlio e do Pelézinho. O Cidep faz toda a diferença no nosso dia a dia, trabalhando com essas crianças e adolescentes e proporcionando oportunidades únicas. Gostaria de parabenizar a todos envolvidos e desejar que esse trabalho continue sendo realizado com ainda mais eficácia e apoio. Podem contar com o meu apoio, assim como dos demais vereadores na Câmara Municipal. A importância desse evento e desse trabalho é indiscutível, e estaremos sempre empenhados em apoiar iniciativas que promovam a inclusão, o esporte e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes”.

Wellington Guimarães

– Paulista (Vereador)