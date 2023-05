Mais um final de semana bastante movimentado pelos jogos da Lidarp

Poços de Caldas, MG – O final de semana foi de muitos jogos pela Lidarp. Em Campestre foram realizadas as partidas do handebol adulto. Foram dois jogos do torneio masculino e um feminino. No torneio entre as mulheres Muzambinho venceu Campestre por 18×10. Já no torneio masculino a Caldense marcou 37×12 em Poços de Caldas, Juruaia venceu Guaranésia por 25×16 e Botelhos e Nova Resende empataram em 19 gols. Ainda pelo handebol adulto feminino Poços de Caldas jogou em Muzambinho contra o time da casa e acabou derrotada por 15×11. Em Extrema foram disputados os jogos do basquete masculino adulto. No primeiro jogo Andradas venceu Caldas por 74×27, Machado marcou 65×47 em Muzambinho e Juruaia venceu Bandeira do Sul por 67×21.Em Guaranésia foram disputados os jogos do basquete sub-17. Guaranésia venceu Capitólio por 56×26 e Muzambinho marcou 50×18 em Ouro Verde/Paraíso.

Em Paraguaçu aconteceram os jogos do futsal sub-9. Confira os resultados: Paraguaçú 3×5 Campestre, Caldense 9×1 Santa Rita de Caldas, Botelhos 15×0 Poços/Arena Primeiro Passo, Campestre 1×3 Pouso Alegre, Botelhos 5×6 Santa Rita de Caldas e Paraguaçú 5×5 Poços/Arena Primeiro Passo. Outros jogos do futsal sub-9 foram realizados em Passos. Confira os resultados: Passos 3×1 Itaú de Minas, Conceição Aparecida 1×1 Juruaia, Areado 8×3 São Sebastião do Paraíso, Cabo Verde 0x4 Piumhi, Itaú de Minas 3×1 Juruaia, Conceição Aparecida 0x3 São Sebastião do Paraíso, Areado 5×2 Cabo Verde e CPN/Passos 9×3 Piumhi.

Em Botelhos foram realizados os jogos do futsal sub-11. Confira os resultados: Botelhos 3×5 Poços/Arena Primeiro Passo, Caldense 12×0 Campestre, Andradas 2×1 Santa Rita de Caldas, Bandeira do Sul 3×5 Pouso Alegre, Caldense 4×2 Poços/Arena Primeiro Passo, Campestre 1×11 Pouso Alegre, Andradas 0x7 Bandeira do Sul e Botelhos 3×4 Santa Rita de Caldas. Ainda pelo futsal sub-11 mais jogos foram realizados em Carmo do Rio Claro. Confira os resultados: Carmo do Rio Claro 0x4 Serrania, Areado 1×2 Cabo Verde, Juruaia 6×0 Poço Fundo, Muzambinho 0x3 Paraguaçú, Areado 0x4 Serrania, Cabo Verde 2×5 Poços Fundo, Juruaia 0x4 Muzambinho e Carmo do Rio Claro 2×5 Paraguaçú. Ainda pelo futsal sub-11 mais jogos foram realizados em Alpinópolis. Confira os resultados: Alpinópolis 0x6 CPN/Passos, Itaú de Minas 3×2 São Sebastião do Paraíso, Nova Resende 2×4 Piumhi, CNP/Passos 4×1 Guaranésia, Nova Resende 5×4 São Sebastião do Paraíso e Alpinópolis 0x2 Piumhi.

(PVC)