Poços de Caldas FC confirma participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro

Poços de Caldas, MG – O Poços de Caldas Futebol Clube confirmou oficialmente sua participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro de 2023. A equipe apresentou antecipadamente todos os documentos necessários para a inscrição na competição, assegurando assim sua presença na edição deste ano. A Federação Mineira de Futebol havia solicitado que os clubes interessados enviassem toda a documentação até o último dia 19 de maio.

Com a documentação devidamente apresentada, o Poços de Caldas Futebol Clube demonstrou seu comprometimento e determinação em participar da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Agora, resta aguardar o Conselho Técnico da competição, marcado para o dia 26 de maio, no qual membros da diretoria do Vulcão estarão presentes.

A participação do Poços de Caldas Futebol Clube nessa competição é de grande importância para o clube e seus torcedores. A equipe buscará conquistar bons resultados e lutar pelo acesso ao Módulo II do Campeonato Mineiro.

A edição de 2023 da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro promete ser acirrada. O Poços de Caldas Futebol Clube apresentou recentemente Alex Joaquim que vem sendo o responsável por buscar parcerias para a montagem do elenco. “Estamos muito animados para a disputa e nosso torcedor pode ficar confiante de que vamos brigar por uma boa classificação”, disse Alessandro Gaiga, presidente do clube.