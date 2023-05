Polícia Militar atende ocorrência envolvendo família no Parque Pinheiros

Poços de Caldas, MG – No dia 20, o Centro de Operações da Polícia Militar recebeu diversas chamadas de emergência através do número 190, reportando uma briga em andamento entre duas pessoas no bairro Parque Pinheiros, em Poços. Segundo as informações fornecidas, uma das pessoas envolvidas apresentava ferimentos resultantes do conflito.

Os militares se deslocaram para o endereço mencionado e encontraram D.T.S., um homem de 26 anos, com ferimentos no braço direito. De acordo com as informações levantadas pela polícia, houve uma briga entre um casal, identificados como D.T.S. e G.R., ambos envolvidos no uso de drogas. Durante o conflito, a mãe de G.R., identificada como L.C., uma mulher de 51 anos, foi ferida por D.T.S. ao tentar separar a briga. G.R., filho da vítima, fugiu do local. O fato aconteceu na Rua Euclides Mendes.