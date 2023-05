Alunos do Judô Móvel Nova Era brilham no Open Ajinomoto em São Paulo

Poços de Caldas, MG – No último final de semana, o Open Ajinomoto foi realizado na cidade de São Paulo, no S.C Corinthians Paulista, e contou com a presença dos alunos do Projeto Judô Móvel Nova Era.

A equipe foi composta por atletas das categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e adulto, representando o projeto. Entre os competidores estavam Rodrigo Kobayashi, Bernardo Nunes Sanches, Gabriel Guedes, Gabriel Garcia, Lwis Lucan Nogueira, Yuri Batista, Otavio Marques, Jeferson Souza e Renan da Silva. Os técnicos Elton Fiebig e André Yuri Piva Santos também estiveram presentes, juntamente com os familiares dos atletas.

A equipe de 15 pessoas saiu de Poços de Caldas às 3 horas da manhã e passou o dia inteiro competindo. O evento reuniu cerca de 1800 atletas de todo o estado e contou com a presença de Rafael Silva, medalhista de bronze no Mundial de Doha, no Qatar.

Para a maioria dos atletas, o evento apresentou um nível técnico muito alto, com categorias contendo mais de 60 competidores, sendo necessário conquistar seis vitórias para chegar à medalha de ouro. O destaque da equipe foi Yuri Batista, que perdeu sua terceira luta nas quartas de finais, mas na repescagem lutou novamente e disputou a medalha de bronze, sendo derrotado por punição. O evento serviu como um teste para os alunos, permitindo identificar pontos a serem trabalhados e também celebrar a oportunidade de participar de um evento tão importante.

No torneio de Judô do Corinthians Paulista, que ocorreu no domingo, apenas o atleta Gabriel Garcia, acompanhado por seu pai, conquistou a medalha de bronze na categoria Sub-13 meio médio, após realizar três combates, sendo derrotado na semifinal.

Gabriel, que treina desde 2019, tem demonstrado evolução nas competições. No Open Ajinomoto, ele também foi derrotado na terceira luta, não tendo chances de medalha. No total, foram realizadas seis lutas em dois dias de competição, e a medalha de bronze veio com o apoio do pai durante o evento.

A participação da família nessa fase da vida das crianças é de extrema importância, pois são os pais que oferecem suporte e ajudam a mostrar o caminho para essas crianças, seja no esporte ou na educação para a vida. As inscrições foram pagas com o apoio da LMIE de Poços de Caldas, por meio da empresa Palace Hotel, e o transporte e alimentação foram custeados pelos pais dos atletas participantes.