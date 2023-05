Vice-prefeito Tio Júlio fala das ações da administração e do seu futuro político

Poços de Caldas, MG – Professor, treinador, palestrante e vice-prefeito. Júlio César Freitas, o popular Tio Júlio acumula diversas funções importantes e lida muito bem com todas elas. No próximo ano, o cenário político se tornará o centro das atenções com as eleições municipais e o vice-prefeito Júlio tem papel fundamental no que vai acontecer neste futuro político da cidade. Atualmente ele conta que está dividido entre seguir na vida política ou dar segmento em novos projetos. Naturalmente Júlio é nome certo para dar continuidade ao trabalho do atual prefeito, Sérgio Azevedo, mas a decisão não é tão fácil como parece. Ao Mantiqueira ele compartilhou seus pensamentos sobre o futuro político, revelando que sua principal preocupação atualmente é o esforço diário para garantir a aprovação do trabalho. Júlio ressalta a importância de ser aprovado pela população e pelos eleitores, concentrando-se no trabalho árduo necessário para cumprir essa missão.

Mantiqueira – Para ir direto ao assunto, o que você pensa do futuro político?

Júlio César Freitas – Estou pensando no dia a dia, no hoje. Tenho até evitado pensar nesse futuro agora por questão de ansiedade da gente ficar pensando num nome especificamente ou na decisão do Júlio. Importante hoje é o trabalho que a gente faz no dia a dia para garantir uma sucessão, ser aprovado pela população, e consequentemente pelo eleitor

Mantiqueira – E quando você chega em casa, descansa e começa a pensar no futuro, em qual conclusão você chega?

Júlio César de Freitas – Procuro fazer um balanço geral, não fugindo da resposta, mas é o balanço que todo trabalhador faz, Bom chegar em casa e ver que o dia foi produtivo, esse projeto mexe comigo, estou encantado com isso, estou desafiado por isso. Pra mim isso são coisas diferentes. Uma coisa, a entrega que você faz, o trabalho intenso que precisa fazer. Ele precisa ser o teu melhor porque a cidade espera isso de você. A tua função é fazer isso, entregar. A política ruim é quando o cara só entrega coisas boas quando ele é o candidato. Fomos eleitos para entregar o nosso melhor e fico honrado por estar conseguindo fazer parte de um grupo que está fazendo isto. Quem não quer ser prefeito de Poços? Então claro que existe essa honra, existe essa possibilidade, mas ela também não pode ser maior do que a cidade. Falo que é um contexto de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Você pode levantar os nomes de prováveis candidatos para fazer parte do time. A gente tem vários nomes que as pessoas vão colocando, mas o contexto vai falar se esses nomes vão estar num momento bom ou não. A própria convivência com as pessoas já dá essa noção.

Mantiqueira – O governo Sérgio/Júlio está na reta final. Que balanço fazer até agora?

Júlio César de Freitas – Ah, o mais positivo possível. Não gosto de ficar na frente do espelho batendo palma pra mim mesmo. Então é preciso que você olhe principalmente os erros, porque os erros, as limitações falam muito. Eu sempre falo com os secretários que precisamos ver primeiro os erros já que os acertos e o que é louvável, a população vê. É como se fosse no futebol, a gente só reconhece o cara que faz gol, o que marca, que dá bico pra frente, que motiva o time. Mas antes de tudo, eu reconheço e louvo muito a atitude do Sérgio, a gestão financeira que ele fez no primeiro mandato para hoje a gente ter condições de trabalhar. Eu acho que os exemplos maiores estão claros na quantidade de indústrias que foram trazidas, que estão no Distrito Industrial. Se fizer uma tomada aérea do distrito do que era e do que está vemos hoje o aumento na geração de emprego, de receita, o que isso vai impactar para Poços. Temos as reformas das escolas e outras sendo construídas. Tivemos a privatização dos pontos turísticos, investimento na cultura, esporte, todas as áreas de saúde. Fila Zero é um desafio grande, mas estamos avançando bastante. Então, eu creio que em todas as áreas tem investimentos. No turismo, nem dá pra gente dimensionar o que está acontecendo. Eu falei com o então secretário Ricardo e agora com o Israel o quanto isso impacta no turismo da região. É uma gestão que tem trabalhado, que tem entregado e que tem muita coisa aí para ser feita. Estamos com um governo na reta final e a gente não quer que o tempo passe rápido para dar tempo de fazer essas entregas.

Mantiqueira – Você tem usado mais as redes sociais. O que pensa a respeito?

Júlio César de Freitas – É natural que as pessoas vejam que talvez eu esteja pleiteando ou fazendo o uso das redes sociais como uma única finalidade política. No meu caso como tem essa questão do sucessor natural, do caminho natural de ser o sucessor do prefeito e que este uso das redes já é uma campanha política. É muito pelo contrário, as redes estão fortalecendo muito para as pessoas saberem quem eu sou. Acho que hoje todo profissional precisa estar na rede social, então posto a questão do esporte, de políticas, eu coloco também muitas questões pessoais mesmo, coisas que são feitas ali no dia a dia, vejo isso até como uma obrigatoriedade, digamos assim, é prestar contas para as pessoas que votaram em mim, que tem confiança em mim e que precisam de uma prestação de contas. É para mostrar meu trabalho. Acho que até para desmistificar também. Já teve pessoas que me perguntaram se o vice trabalha, se vou na prefeitura? Então, é preciso que você coloque essa rotina um pouco para todos verem como é de fato. Não dá pra gente colocar tudo ali, muita coisa eu deixo de colocar, não gosto de colocar promessas.

Mantiqueira – E o esporte, sua área, como tem visto, o que destacar?

Júlio César de Freitas – O trabalho tem sido grande no esporte. Estamos com ginásio para ser entregue, mas temos outros também precisando de reformas. Diferente da falta de dinheiro enfrentada no primeiro mandato, agora as coisas estão melhores e, com isso, sendo feito mais investimento. O esporte precisa desse investimento, tenho certeza que tudo retorna para o município, para o cidadão, para as famílias, muitas vezes, mais do que é gasto. Logo vamos entregar o ginásio do Cascatinha, está lindo com troca de piso, de azulejo, de pintura, telhado, enfim, estrutura toda. Temos o João Monteiro, um espaço maravilhoso, mas que a gente precisa avançar muito. Ali temos uma piscina bonita, com acessibilidade. Vamos melhorar outros espaços como o Arthur de Mendonça Chaves, que vai passar por melhorias. O Santa Rosália vai passar por melhoria também. A ideia é que a gente consiga, como eu disse, nesse tempo para trazer muitas melhorias, correr atrás. Queremos melhorar nossa pista de atletismo, a gente tem já previsto melhorar o piso, que ainda não foi feito por questão de tempo, de chuva, mas já tem o piso para ser feito. Outros locais também vão receber atenção, como o Juca Cobra. Tivemos problemas com a empresa que ganhou a licitação, mas que em breve, também vão começar as reformas.

Mantiqueira – Caso resolva deixar a política já tem alguma proposta para o futuro?

Júlio César de Freitas – Assim que comecei na prefeitura apareceram várias propostas, mas uma principal que foi bem tentadora para trabalhar na minha área, no basquete, Sempre tenho propostas e fico feliz por isso, bom ser lembrado. Tenho propostas da iniciativa privada para voltar pro esporte. Então como eu digo, a gente tem que viver no dia a dia, um dia de cada vez. Independente se na iniciativa privada, se no poder público, no terceiro setor, o esporte é minha paixão, a educação é minha paixão e vou estar sempre envolvido. Não me vejo distante dessas duas áreas. Sempre falo que a cultura está inserida nisso também, está presente no esporte. Agradeço demais a oportunidade que o Sérgio me deu de poder vivenciar essas áreas tão conectadas. A gente fala que a promoção social também é muito importante. Quando a gente vê ali um evento como o do CIDEP, pessoas com deficiência, crianças vibrando, rindo e a gente vê na interação de diversidades tão grandes, cada um com a sua potencialidade e o esporte, a cultura, a promoção social, tá tudo conectado. Acho que uma cidade com estruturas esportivas é muito importante. Não adianta você ter bons professores, bons profissionais, ter modalidades, ter atividade, mas não ter estrutura adequada. Mas, por outro lado, também tem que ter o lado humano, ter as crianças felizes, ter os valores e os profissionais envolvidos. Temos avançado bastante e precisamos dividir isso com os secretários Pelézinho, no esporte, Gustavinho na Cultura e na educação, a Maria Helena, a Débora, a parceira com o Paulão da educação integral, a Secretaria de Promoção Social, com a Marcela, todo mundo conectado nesses propósitos.

Mantiqueira – Voltando ao cenário político. Quando teremos uma definição do futuro do Tio Júlio?

Júlio César de Freitas – Claro que sei que precisa ser o quanto antes. Estar na prefeitura, conhecer a prefeitura, conhecer a cadeira figurativa do Prefeito, saber o quão penoso é, o quão prazeroso é, o quão honroso é e da responsabilidade que é. Então é uma decisão que muda não só a minha vida, mas muda a vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e a gente tem que pensar sempre no quanto que isso impacta. Então é a responsabilidade de estar caminhando com esse grupo, com o prefeito Sérgio e fazer a melhor escolha possível e apresentar o melhor nome, as condições ideais para que a sequência deste governo continue.

Mantiqueira – E como você vê o atual momento político de Poços de Caldas?

Júlio César de Freitas – Temos bons nomes no nosso grupo, tem ainda o movimento da oposição também se articulando para a disputa. Acho cedo ainda para qualquer avaliação, não tem nada definido. É claro que cada atitude de cada pré-candidato vai pesar. Poucas pessoas se colocaram oficialmente como pré-candidatos, pelo que eu vejo, e acredito que agora, no segundo semestre, essa linha vai se afunilando. Então, acho que dentro do nosso grupo mesmo, a gente já começa a ver as coisas tomando esse rumo naturalmente. O Sérgio fala muito isso, que naturalmente as coisas vão caminhando para uma decisão.

