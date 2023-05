Atleta Bianca Tavares conquista medalha de bronze na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica

Poços de Caldas, MG – Pindamonhangaba foi palco de uma emocionante competição de ginástica rítmica nos dias 20 e 21 de maio. O destaque do evento foi a estreia da talentosa atleta Bianca Tavares na categoria juvenil, representando o São Paulo Futebol Clube. Com uma brilhante performance, Bianca garantiu a medalha de bronze, alcançando a nota 23,250.

Atualmente, Bianca realiza seus treinos em Poços de Caldas, de forma remota, desde que foi contratada pelo São Paulo Futebol Clube. Ela é treinada por Branco Cardoso e nos finais de semana, a atleta se desloca até Poços para trabalhar algumas correções com suas colegas de equipe. Esse arranjo tem se mostrado eficiente para o progresso de Bianca, que tem mostrado um notável desempenho.

A contratação de Bianca pelo São Paulo Futebol Clube foi resultado de uma série de negociações que vinham ocorrendo desde o ano passado. A aceitação do convite por parte da atleta só se concretizou quando o clube aceitou suas atletas de Poços Caldense como parte integrante da equipe. Bianca já é conhecida no cenário esportivo, tendo conquistado diversos títulos no ano passado. Este ano, surpreendeu ao elevar sua nota em quatro pontos em relação ao ano anterior, colocando-se no pódio ao lado das atletas veteranas.

A preparação física de Bianca conta com o auxílio e suporte da academia Benethon, localizada em Poços de Caldas. Com um treinamento focado e uma equipe de profissionais qualificados, a atleta tem conquistado ótimos resultados e aprimorado sua técnica.

A trajetória de Bianca Tavares na ginástica rítmica continua a se destacar, demonstrando seu talento e dedicação.