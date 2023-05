Capoeira: projeto promove desenvolvimento físico e cultural em Poços

Poços de Caldas, MG – A capoeira é uma arte grandiosa e um esporte completo, conhecido por promover o desenvolvimento intenso da mente e do corpo dos praticantes. Seus ritmos variados orientam os jogadores sobre como o jogo deve ocorrer, mantendo-os altamente atentos aos movimentos em busca dos melhores resultados.

Com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento físico e psíquico dos alunos, foi implantado na Escola Municipal Prof. Edir Frayha o projeto “Berimbau Chamou Você”. O projeto é realizado pelo Centro de Ensino Educação e Pesquisa Capoeira, uma escola cultural e esportiva de referência na região sul de Minas Gerais, sediada na cidade de Poços de Caldas.

Nesse projeto, as aulas práticas são ministradas pelo monitor Iuri Julierme de Melo Ferreira Penna, sob a supervisão do Mestre Vagner de Carvalho. Além disso, o projeto conta com o auxílio de outros profissionais, como os professores Reginaldo Alves do Nascimento e Brandon Luiz Mendes, e das estagiárias Franciele Silva do Nascimento e Vanessa Cássia de Carvalho, que desempenham um papel ativo na equipe de execução do projeto.

Mesmo com recursos próprios e trabalho voluntário, as aulas estão sendo promovidas há dois meses, duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, a partir das 17h30, logo após o término das atividades escolares dos alunos. O projeto é totalmente gratuito e já atende cerca de 100 crianças com idades entre seis e doze anos.

Além de contribuir para o desenvolvimento psicomotor dos participantes, o projeto também visa formar cidadãos exemplares. A prática da capoeira requer disciplina, equilíbrio emocional, respeito, humildade e concentração, ensinamentos que são transmitidos aos alunos e que promovem benefícios para a comunidade e o município como um todo.

Para disseminar o esporte e a cultura, foi realizada uma integração na última quinta-feira, que reuniu alguns alunos do Centro de Ensino com os novos integrantes. Essa oportunidade permitiu a troca de conhecimentos e a aquisição de experiência para ações futuras, como o batizado e a troca de graduações.

Em geral, fica evidente a importância dessa iniciativa para a comunidade e o município. Além de transmitir conhecimento, resgatar a cultura e promover o esporte, o projeto colabora na formação de cidadãos exemplares para a sociedade. É um exemplo de como a capoeira pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e coletivo.