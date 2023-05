Judô da Olimpíada dos Trabalhadores tem vencedores definidos

Poços de Caldas, MG – Na noite da última quarta-feira (24), aconteceram as finais do judô da 43ª Olimpíada dos Trabalhadores.

Os embates aconteceram no Clube do Judô Poços de Caldas, na zona oeste No judô masculino, categoria mais de 80 quilos, quem venceu foi a Prefeitura, representada pelo judoca Mateus Jacon. Em segundo ficou Yuri Silveira (DME) e, em terceiro, Juliano Donizete, do San Michel.

Ainda no masculino, na categoria 80 quilos, o campeão foi Fábio Vieira (Tool Business). O vice foi Luan Fernandes, da Caldense Embalagens. Na terceira colocação ficou Pedro Henrique (Prado Lux).

E no judô feminino, categoria 70 quilos, a campeã foi Savana Campos, da OAB. A vice-campeã foi Isabela Monique (Prysmian Group). Em terceiro ficou Neuza Campos, da Prefeitura.

BASQUETE

A Olimpíada dos Trabalhadores está entrando na reta final. Nesta sexta-feira (26) será realizada a final do basquete masculino, às 19h30, no ginásio Ronaldo Junqueira. Quem joga é Caldense e Monreale.

A Olimtra vai até o dia 30, próxima terça.