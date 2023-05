Potência em energia limpa

Nesta segunda-feira (29), comemora-se o Dia Mundial da Energia. Criada em Portugal, mais precisamente no ano de 1981, a data marca a celebração de um dos bens mais valiosos da humanidade. Nesse sentido, Minas Gerais sempre foi uma potência brasileira, a começar com a geração por geração da hidrelétricas. Mas a força mineira na produção de energia limpa não para por aí. Em abril, por exemplo, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Minas foi a primeira unidade da Federação a ultrapassar 5 gigawatts (GW) de energia solar fotovoltaica em operação. O resultado ocorreu em função de consideráveis investimentos nos últimos anos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Varginha zera lista de creches

A Prefeitura Municipal de Varginha tem consolidado o investimento na área da Educação. Entre as ações empreendidas, no dia 24, em uma reunião no Theatro Capitólio, foram convocados os responsáveis das crianças cadastradas em 2022 e que ainda não haviam sido atendidas no ano letivo de 2023. A reunião teve como objetivo ofertar vagas na rede privada de ensino, visto que os CEMEIs da rede municipal estão atendendo a demanda do município em sua capacidade máxima, totalizando aproximadamente 5.000 alunos matriculados na Educação Infantil. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Inatel será Centro de Tecnologia

O Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), de Santa Rita do Sapucaí (MG), foi selecionado para se tornar um Centro de Competência em Tecnologia e Infraestrutura de Conectividade 5G e 6G. O anúncio foi feito pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), no dia 24 de maio, em Brasília. O modelo é inédito no Brasil e o Centro receberá investimentos de R$ 60 milhões, que vão ser aplicados em um período de 42 meses em uma série de ações que combinam ampliação e fortalecimento de competência científica e tecnológica em PD&I; formação e capacitação de recursos humanos; associação tecnológica (modelo membership) e atração e criação de startups. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Vale do Aço tem 86 mil doses de vacina

Na Região Metropolitana do Vale do Aço mais de 86 mil doses da vacina contra a influenza (gripe) foram aplicadas neste ano. Os dados são do sistema LocalizaSUS, do Ministério da Saúde. O imunizante é considerado importante porque reduz a incidência da doença e evita que outras pessoas tenham a gripe. Em Minas Gerais, desde o 12 de maio há a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para a ampliação da oferta do imunizante a toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. Até o momento, o quantitativo de doses aplicadas é de 3.536.893 em Minas. Conforme os dados do LocalizaSUS, a RMVA soma 86.533 doses aplicadas da vacina contra a gripe. Desse total, 33.426 são de Ipatinga, 37.716 de Coronel Fabriciano, 10.702 de Timóteo e 4.689 de Santana do Paraíso. (Diário do Aço – Ipatinga)

11° Fliaraxá apresenta estrutura inédita

O 11º Festival Literário de Araxá – Fliaraxá – que acontecerá entre os dias 5 e 9 de julho, promete ser uma experiência inesquecível para os amantes dos livros e da cultura. Colocando em evidência o tema “Educação, Literatura e Patrimônio”, essa edição traz uma série de novidades, começando pelo local escolhido para abrigar a programação presencial: o no Estádio Municipal Fausto Alvim, no centro do município. Com uma área coberta de 2.420 m², o evento contará com uma estrutura diversificada, com palco para atrações musicais, área de gastronomia e três auditórios onde ocorrerão debates com escritores. Juntos, os auditórios atenderão a um público de 500 pessoas. (Correio de Araxá)

