Poços de Caldas FC conhece adversários para disputa do Mineiro da 2ª divisão

Poços de Caldas, MG – Aconteceu na tarde desta sexta-feira (26) o Congresso Técnico do Campeonato Mineiro Segunda Divisão 2023, o encontro que aconteceu de forma remota contou com a participação de representantes dos clubes participantes do torneio. O Vulcão foi representado na ocasião pelo presidente Alessandro Gaiga e o vice-presidente e diretor de futebol Alex Joaquim. O encontro definiu os grupos da competição e também o período de realização do Campeonato Mineiro Segunda Divisão 2023.

O campeonato terá a participação de 17 equipes, dividias em 4 grupos. Na primeira fase da competição todos do grupo jogam contra todos em turno e returno, avançam para a fase eliminatória (quartas-de-finais) as duas melhores equipes de cada grupo. O Vulcão foi sorteado no Grupo 3 e enfrentará na primeira fase da competição as equipes Atlético Clube Três Corações, Guarani (Divinópolis) e Villa Real (Juiz de Fora). O campeonato tem previsão de início para o dia 26 de agosto com final prevista para o dia 25 de novembro de 2023.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgará a tabela com as datas e locais definidos dos jogos nos próximos dias.

A reunião, que durou cerca de quatro horas, contou com a participação de dezessete times e trouxe tensão e cansaço para os envolvidos.

“Devido ao número de equipes, a montagem da tabela se tornou um desafio. No início, cogitou-se a formação de apenas dois grupos, o que resultaria em longas distâncias a serem percorridas, chegando a setecentos e cinquenta quilômetros. No entanto, após votação, ficou decidido que a primeira fase seria disputada em grupos regionalizados”, disse Alessandro Gaiga.

É importante ressaltar que a ausência de times do Sul de Minas indica o enfraquecimento do futebol na região. Clubes como Santarritense e Passos Esportivo de Guaxupé desistiram da competição, o que é lamentável para o desenvolvimento do esporte na localidade.

Novidades

Alessandro Gaiga anuncioualgumas novidades. Está em fase final de planejamento o lançamento de um programa de sócio-torcedor, visando estreitar a relação com os fãs e aumentar a receita do clube. Também está em andamento uma campanha do agasalho, em parceria com o grupo de postos RT, onde os torcedores são convidados a doar cobertores, agasalhos e roupas para ajudar aqueles que precisam durante o inverno.

Outras novidades estão por vir, incluindo a definição de um local de treinamento para o time. O clube está prestes a anunciar essa informação e promete surpreender os torcedores. Enquanto isso, aguarda-se a divulgação da tabela do Campeonato Mineiro, que acontecerá em aproximadamente doze a quinze dias. A competição terá início no dia vinte e seis de agosto, proporcionando mais tempo para os clubes se organizarem e buscarem patrocínios.

Apesar do estresse e das dificuldades enfrentadas durante o arbitral, o presidente do clube se mostra motivado para a temporada que se aproxima. Ele ressalta a importância de encarar todos os desafios que surgirem e afirma que quem almeja o título não pode escolher adversários, datas ou qualquer outra circunstância. Com isso, o time segue determinado em sua preparação para estrear no Campeonato Mineiro no final de agosto.

“Como diz o ditado, quando se deseja ser campeão, não se pode escolher o adversário, a data ou qualquer outra coisa, certo? Então, vamos encarar tudo de frente. Claro que os gastos aumentam um pouco com essa falta de regionalização que, embora tenha sido implementada, não beneficiou muito, pois não tivemos muitos times da nossa região. Mas, ainda assim, foi melhor do que as primeiras sugestões que propunham jogos ainda mais distantes. Após a segunda fase, não há mais escolha, não é mesmo? É preciso encarar o que vier pela frente. No entanto, esse é o problema do estado de Minas, não é? É um território extenso, com grandes distâncias a serem percorridas. Mas vamos lá, vamos em frente e trabalhar duro. Já em julho, iniciaremos a pré-temporada para nos prepararmos adequadamente e estrearmos no Campeonato Mineiro no final de agosto”, finalizou Alessandro Gaiga.