Prova de ciclismo movimentou, neste domingo, a 43ª Edição Olimpíada dos Trabalhadores

Poços de Caldas, MG – Neste domingo (28), foi vez do ciclismo masculino e feminino, movimentar a 43ª edição Olimpíada dos Trabalhadores. A largada aconteceu as 9h, em frente ao ginásio poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves. A prova teve 40 minutos e depois duas voltas finais. O percurso foi pela avenida Mansur Frayha, sentido Bortolan, com retorno ao ginásio.

Nesta segunda e na terça-feira (29 e 30), acontecem as últimas partidas de handebol masculino e feminino, a partir das 19h30, na Caldense. A Olimtra é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Fotos: Luciano dos Santos / Jornal Mantiqueira

VEJA VÍDEO DA CORRIDA:

https://www.facebook.com/reel/656425886327232/?s=single_unit