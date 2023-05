Cerimônia oficializa contratos de cooperação para projetos culturais e esportivos

Poços de Caldas, MG – Foi realizada uma cerimônia no espaço cultural da Urca para oficialização dos contratos de cooperação dos projetos culturais e esportivos patrocinados pelo poder público. Ao todo, foram aprovados cento e vinte e nove projetos que exigiram recursos de um milhão e meio de reais, representando um aumento de cinquenta por cento em relação ao ano anterior.

A Diretora de Políticas Culturais, Marianna Gonçalves de Carvalho, ressaltou a importância de investir o dinheiro em ações descentralizadas, levando cultura para locais que normalmente não têm acesso a esse tipo de atividade, como escolas, asilos, CRAS, CREAS e praças de bairros. Ela enfatizou a necessidade de promover a circulação da cultura por toda a cidade. Mariana também mencionou que os pagamentos dos projetos serão iniciados em junho, com os primeiros pagamentos previstos para julho.

Na área de esportes e lazer, a Secretaria de Esportes aprovou cento e doze projetos, divididos em categorias como produção e realização de eventos e transmissões, campeonatos esportivos, atendimento a crianças, jovens, adultos e idosos, e atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física e lazer. O Secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos, conhecido como Pelezinho, expressou sua alegria com a variedade de projetos contemplados e destacou o investimento bem-sucedido do dinheiro público no esporte local. Ele também mencionou a intenção de aumentar o atendimento esportivo à população.

Durante a cerimônia, o vereador Paulista parabenizou os secretários de Cultura e Esportes pelos trabalhos realizados e expressou sua expectativa de que essas ações sejam bem-sucedidas em benefício da população. Ele ressaltou a importância de dar continuidade aos projetos já em andamento, atendendo às expectativas da população.

Um dos atletas contemplados, Adilson Ligeirinho, destacou a qualidade proporcionada pelo projeto esportivo, permitindo-lhe treinar mais e fornecendo equipamentos necessários para a prática do esporte. Ele ressaltou a importância de levar o nome da cidade para competições nacionais e internacionais, estabelecendo metas ambiciosas para o ano, como quebrar recordes sul-americanos.

Sérgio Azevedo, prefeito de Poços de Caldas, destacou que cumprido sua promessa de campanha de aumentar gradualmente os investimentos destinados ao esporte e à cultura na cidade. Desde o primeiro ano de seu mandato, a administração tem direcionado cada vez mais recursos para essas áreas, reconhecendo sua importância e buscando fortalecê-las ainda mais no próximo ano.

Atualmente, Poços de Caldas conta com diversos projetos atendidos, abrangendo todas as regiões da cidade e beneficiando toda a população. O prefeito expressa sua satisfação em conseguir impulsionar de forma significativa o apoio tanto ao esporte quanto à cultura. De fato, a cidade se destaca como um dos municípios que mais investem nessas áreas no Brasil, levando em consideração sua população.

Em relação aos valores investidos, atualmente são destinados três milhões de reais, sendo um milhão e meio para cada setor. Esses recursos possibilitam o atendimento de mais de duzentos e trinta projetos. No entanto, o objetivo é ampliar ainda mais o alcance, abrangendo um número maior de iniciativas. Alguns projetos ainda não foram contemplados, o que reforça a necessidade de destinar mais verbas e aumentar os investimentos, para que todos os projetos sejam atendidos e a população como um todo seja beneficiada.

Quando questionado sobre a importância do apoio do poder executivo, Sérgio Azevedo destaca que, sem esse suporte, seria impossível realizar essas ações. O prefeito enfatiza a parceria entre o município e as pessoas envolvidas tanto no esporte quanto na cultura, ressaltando a contribuição valiosa que elas oferecem para o desenvolvimento da cidade. Ele destaca ainda a participação desses setores no contraturno escolar, evidenciando sua relevância para a comunidade como um todo.

Para o prefeito, esses investimentos representam um compromisso com as crianças, os jovens, os adultos e também os idosos de Poços de Caldas. Azevedo enxerga essas ações como um investimento fundamental no desenvolvimento da cidade, valorizando o potencial de cada faixa etária e reconhecendo os benefícios que a promoção do esporte e da cultura trazem para toda a população.

Editais

Pelo Edital nº 1/2023 – Concessão de patrocínio de projetos culturais para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura, foram aprovados 129 projetos, de acordo com os recursos orçamentários previstos para o edital, da ordem de R$ 1,5 milhão.

A iniciativa busca a garantia do acesso à cultura por meio da criação artística, nas suas diversas linguagens, fornecendo oportunidade a artistas locais e descentralizando as atividades culturais. O edital visa facilitar o acesso do público às propostas artístico-culturais, recomendando fortemente a execução de ações descentralizadas, realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, atuando de maneira fundamental na democratização do acesso e na formação de público nos diferentes territórios culturais locais.

Para este ano, os recursos para projetos culturais foram ampliados em 50%

Já pelo Edital 02/2023 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foram aprovados 112 projetos, divididos nas seguintes categorias: produção e realização de eventos e transmissões, campeonatos esportivos, provas ou jogos; atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral; produção de pesquisa, levantamento de dados relacionados a ações esportivas; atendimento a projetos esportivos/educacionais; e incentivo/valorização de atletas de competição.

Os investimentos do Programa de Patrocínio Esportivos somam cerca de R$ 1,5 milhão. Há projetos voltados aos públicos de várias faixas etárias em diversas modalidades esportivas.

(Com informações da Secom)