Minas Gerais aplicou mais de 2 milhões de doses da vacina bivalente contra covid-19

Belo Horizonte, MG – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) recebeu, até o dia 26, mais de 4,41 milhões da vacina bivalente contra covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Até 25, foram aplicadas, em Minas Gerais, mais de 2,11 milhões de doses de reforço com o imunizante.



Para a população de 80 anos ou mais, a cobertura ainda está em 10,61%. Para as pessoas de 70 a 79 anos, 21,43% e, para o grupo de 60 a 69 anos, 28,47% – indicando baixa cobertura no grupo de pessoas com 60 anos ou mais. No total, 1.540.964 pessoas desse público receberam a vacina.



Há um mês, a SES-MG, conforme orientação governo federal, ampliou a recomendação da vacina bivalente contra a covid-19 como dose de reforço para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais que já tenham recebido pelo menos duas doses do imunizante monovalente como esquema primário, ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como dose de reforço.



Naquele momento, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, reforçou a importância da administração da vacina bivalente, que é eficaz contra novas cepas do coronavírus. “Importante dizer que a covid ainda existe e está circulando muito, especialmente agora no período sazonal. E esta dose aumenta em muito a eficácia do sistema imunológico, sobretudo para óbitos e internações”, afirmou o secretário, logo na ampliação da recomendação.