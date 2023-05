Minas Gerais prorroga vacinação da campanha contra influenza até 31 de julho

Belo horizonte. MG – A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) prorrogou a Campanha de Vacinação contra Influenza até 31/7 para a população com mais de seis meses de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A vacina é gratuita e está disponível nas Unidades Básicas de Saúde de todo o estado.



De acordo com o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, a decisão visa ampliar a cobertura vacinal, especialmente para os grupos prioritários, que são:

Crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Trabalhador da saúde (todos os trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade);

Gestantes e puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais de idade;

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários;

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



​A meta preconizada pelo Ministério da Saúde para esses grupos é de 90% de cobertura vacinal. Porém, até o momento, Minas Gerais atingiu a cobertura de 46,38% para essa população, estimada em 8.518.665 pessoas. No grupo de crianças e gestantes, essa cobertura é ainda mais baixa, sendo de 34,90% e 39,31%, respectivamente.

“A vacinação foi ampliada até 31/7 por dois motivos, primeiro porque estamos no período sazonal de doenças respiratórias e é necessário aumentar a proteção da população, mas também porque está sobrando vacinas, porque nosso grupo alvo não atingiu a meta, crianças em especial não ultrapassaram 40% de vacinação”, disse o secretário de Estado de Saúde.



Baccheretti reforça que, com a vacinação, há a redução não apenas do risco de se desenvolver a doença, mas também das hospitalizações e, principalmente, dos óbitos relacionados à gripe. Por isso, é de extrema importância que as pessoas procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para se imunizar.



“A vacinação anual contra a influenza está acontecendo desde o início de abril e, neste momento, o imunizante também está disponível para toda a população acima de seis meses de idade”, reforça.