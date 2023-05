Obras saem do papel

As obras de pavimentação em 12,6 quilômetros da MG-437, em trecho que liga Nova Lima e Sabará (foto), estão acontecendo desde abril de 2023. A ordem de serviço foi liberada em 10 de março deste ano e a expectativa é que tudo seja concluído em 2024, segundo informações do Governo de Minas. Em Nova Lima, são 8,6 quilômetros de estrada, enquanto em Sabará são 4 quilômetros de rodovia a ser pavimentada. A Prefeitura de Nova Lima fará o repasse de R$ 25,4 milhões. Toda a obra será viabilizada por Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre Município e Governo de Minas. (Jornal Sabará Notícias – Sabará)

Flávio Roscoe na feira em Patos

Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), é uma das atrações da feira de empreendedorismo #VemPraMinas #VemPraPatos. O evento será em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e o líder empresarial irá realizar, nesta quartaf-eira, dia 31/05, a palestra ”A evolução da indústria em Minas Gerais e o cenário futuro”. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Roscoe está em seu segundo mandato (2022/2025) à frente da FIEMG e tem como marca registrada a postura aguerrida em prol da melhoria do ambiente de negócios de Minas Gerais e atração de investimentos sólidos para o nosso Estado. (Folha Patense)

Alagoa recebe Selo Prata do MPMG

A Prefeitura de Alagoa recebeu do Ministério Público e do Governo de Minas Gerais certificação com o Selo Prata na Campanha #BoraVacinar. O certificado foi entregue pelo Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, por Alagoa ter alcançado em 2022 as metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 10 a 13 vacinas das 14 avaliadas destinadas às crianças de até 2 anos. Este certificado confirma o compromisso e o cuidado que Prefeitura de Alagoa tem com a saúde dos alagoenses. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Brasileirinho P.A atrai mais de 20 mil pessoas

A 2ª edição do Brasileirinho P.A foi um grande sucesso! Realizado na última sexta-feira, 26, e sábado, 27, o evento promovido pela Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Comunicação Social, Lazer e Turismo, atraiu mais de 20 mil pessoas. Além da animação, o público deu um verdadeiro show na doação de agasalhos para pessoas carentes. Na primeira noite do evento a animação ficou por conta do DJ Bob, Bem Bolart e Sambô. Já no segundo dia, DJ Bob, Grupo Família Atração, PDM e Exalta foram os responsáveis por embalar a noite com muito samba e pagode. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Poços revê salários de servidores

A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que tem como objetivo conceder a revisão geral e o reajuste da remuneração dos agentes públicos municipais. O projeto, que conta com a aprovação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, busca atender às demandas de recomposição salarial e aumento real dos servidores. A discussão do projeto acontece na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal em regime de urgência. De acordo com o projeto, a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos agentes públicos municipais corresponderá a 5,79%. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Biblioteca BookTruck chega a Pará de Minas

A biblioteca itinerante BookTruck estará em Pará de Minas com a sua trupe de contadores de histórias – que inclui a mascote de espuma Bookinho e boneco jumento Joca – até essa sexta-feira, 2. A iniciativa levará diversão, interação, contação de histórias e atividades lúdicas para mais de 2 mil alunos de escolas municipais da cidade (confira a programação na tabela). Totalmente customizado, o furgão teve seu interior transformado em uma biblioteca e conta com um maravilhoso acervo de mais de 800 livros, materiais lúdicos e recursos digitais. (Diário – Pará de Minas)

Prefeitura anuncia obras na Serra do Siqueira

A Prefeitura de Ouro Preto promoveu reunião com a comunidade de Serra do Siqueira para anúncio e assinatura da ordem de serviço para reforma e adequação do prédio da Escola Municipal Professor Santiago de Mello. A edificação e seu anexo vão passar por uma revitalização completa para abrigar futuramente o novo Posto de Saúde, a Casa de Cultura e a Associação de Moradores. Com isso, a população de Serra do Siqueira ganha não apenas uma melhor opção no trato médico, mas recebe também espaço para exposições, encontros e eventos que façam referência às tradições e costumes da região. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

