Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta terça-feira, 30

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 30, é de céu nublado com previsão de chuvas no decorrer do dia. Temperatura máxima pode chegar aos 21 graus e a mínima de 12 graus.

Minas Gerais

A terça-feira, 30,terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no Centro-Leste de Minas Gerais; áreas de instabilidade nas regiões Sul e Oeste favorecem ocorrência de chuva isolada, principalmente a partir da tarde.



As temperaturas tendem a permanecer estáveis em todo o estado, com calor de até 33ºC no extremo Norte mineiro.



Céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul/Sudoeste e Metropolitana. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.