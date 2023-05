Poços de Caldas conquista o bi campeonato no Circuito Sul Mineiro de Judô

Poços de Caldas, MG – No último domingo (28/05), a cidade de Monte Santo de Minas sediou a segunda etapa do circuito Sul Mineiro de judô, organizado pela Liga Sul Mineira de Judô. O evento reuniu treze agremiações e cerca de duzentos e sessenta atletas, sendo que Poços de Caldas marcou presença com setenta alunos do Clube de Judô de Poços de Caldas.

A equipe de Poços de Caldas brilhou mais uma vez, conquistando o lugar mais alto do pódio e se sagrando bicampeã consecutiva do circuito. Os atletas poços-calendenses conseguiram impressionantes 62 medalhas, sendo 34 de ouro, 19 de prata e 9 de bronze. Com esse desempenho excepcional, reafirmaram a força e a qualidade do judô praticado na cidade.

A segunda colocação no circuito ficou com a cidade de Itamonte/MG, seguida por Monte Santo de Minas, que ocupou o terceiro lugar.

“O sucesso da equipe de Poços de Caldas não seria possível sem o empenho dos mestres e senseis que a lideraram. Agradecimentos especiais foram direcionados ao mestre sensei Matsuo, aos atletas do Clube de Judô de Poços de Caldas, aos senseis Guilherme Giusti, Fábio Vieira e Matheus Jacon, do núcleo Jucá Cobra, aos atletas do Sensei Esteferson Rodrigo, do núcleo Alcoa/Ceasa Projeto Poços Ativa, e ao Sensei Benedito Apolinário, de São João da Boa Vista, que representaram a cidade com dedicação e seriedade”, disse Anderson Carbalho, que ressalta que o apoio recebido foi fundamental para o sucesso da equipe. Os agradecimentos foram direcionados ao coordenador Renato Antonacci e a Anderson Carvalho, coordenador do Projeto Judô Caminho Suave, ao Hotel Thermas Resort Poços de Caldas pelo suporte em levar o maior número possível de atletas, e aos pais dos alunos, que se dedicaram e fizeram esforços para garantir mais esse expressivo resultado para o judô de Poços de Caldas.

O reconhecimento também foi estendido ao Sr. Secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, da Secretaria de Esportes Lazer e Cultura de Poços de Caldas, que apoiou o evento, e ao Vereador Wellington Paulista, pelo constante apoio ao esporte poços-calendense. A todos que contribuíram para a realização desse evento, o Clube de Judô de Poços de Caldas expressa sua gratidão.

A divulgação do trabalho realizado pelo Clube de Judô também foi destacada, agradecendo ao jornal Mantiqueira, por ajudar a disseminar as informações sobre as conquistas e o esforço dos atletas da equipe.