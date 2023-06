Lago de Furnas é pauta de encontro entre a AMM e a Alago

Alfenas, MG – Prefeitos, vereadores, autoridades e lideranças do Sul e Sudoeste Mineiro participaram na quarta-feira (31/05) do evento “AMM nas Micros”, projeto da Associação Mineira de Municípios (AMM), que tem a parceria da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), e do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Lago de Furnas (Cimlago), do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O evento, que aconteceu na Biblioteca Central do Campus da Unifenas, contou com a presença do presidente da AMM e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, da presidente da Alago, tesoureira da AMM e prefeita de Nepomuceno, Iza Menezes; do procurador-geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior; do prefeito de Alfenas, Fábio Marques; a magnífica reitora da Unifenas, Maria do Rosário Araújo Velano; além de centenas de autoridades e empresários.

Na abertura do evento, o prefeito de Alfenas, Fábio Marques Florêncio, destacou a importância do Lago para a região, enumerou desafios – como a degradação ambiental, e apontou o caminho da cooperação como solução. “Precisamos unir esforços, criar um ambiente de diálogo para a troca de experiências, onde ideias e valores possam surgir e serem transformadas em ações concretas”, pontuou. O prefeito anfitrião destacou que “a preservação do lago não se resume apenas em sua conservação física, mas também na promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo”. Devemos trabalhar para conciliar as demandas econômicas e sociais, com a proteção do meio ambiente, de forma a garantir um futuro próspero”.

Presidente da Alago, a prefeita Iza Menezes relembrou como apresentou a proposta de realização do evento, causa prontamente abraçada pela AMM e MPMG, e também aposta no consenso. “Temos a situação gravíssima que obriga a demolição de construções nas margens que foram demarcadas anos depois da construção do Lago, sem um diálogo, fato que ameaça famílias que estão na região há mais de 100 anos, muito antes do lago chegar. Isso não pode ser desta forma”, alertou. A prefeita foi enfática ao lembrar que depois de 12 anos o Lago está em sua cota máxima, o nível 769. “O que vamos fazer para garantir esse nível?”, perguntou, destacando que o nível 762 é bom, mas não atende vários municípios, citando como exemplo Campo do Meio, cujas margens viraram um pântano. “Temos que achar uma solução, um instrumento legal, quem sabe transformar o nível 769 em Lei”, frisou. A dirigente da Alago questionou ainda sobre os recursos advindos com a privatização da Eletrobrás, que não chegaram aos municípios margeados por Furnas. “Podemos usar esses recursos, por exemplo, para saneamento”, apontou.

Ex-prefeito Alfenense e deputado estadual, Luiz Antônio da Silva (Luizinho), recordou ser esta uma luta antiga e que desde a construção do Lago há a insegurança por parte de todos quanto a estabilidade do nível do lago. “O Lago ora sobe, ora desce, não há compromisso algum com a região. As pessoas já estavam antes aqui, Furnas veio e traumatizou a região”, destacou, enfatizando que “Furnas não tem licença ambiental, cobra de nós, mas ela própria não tem. Se fosse fazer o Lago hoje não faria”.

Em sua fala na abertura, que antecedeu palestra proferida numa segunda etapa com o tema “Proteção ambiental e urbanística em Furnas, parcerias: Ministério Público e municípios”, o procurador Jarbas Soares enfatizou o papel constitucional do MP, relembrou que há mais de 20 anos conhece a situação – desde quando iniciou em Alfenas o trabalhos por bacias hidrográficas, e que atualmente os problemas são basicamente os mesmos. O procurador destacou que a tarefa e missão são grandes, mas acredita na força do diálogo e consenso como forma mais ágil e inteligente para a superação dos desafios enumerados na “Carta de Alfenas”, um documento amplo aprovado no evento e assinado conjuntamente pelo MPMG, Alago e AMM.

Elogiando a atuação do procurador Jarbas Soares como conciliador em pautas de grande impacto no estado, que resultaram em resultados positivos para os municípios, o presidente da AMM, Marcos Vinícius também pregou o entendimento no enfrentamento da situação do Lago de Furnas. “Sem ação judicial, acredito no diálogo, a AMM está comprometida com a “Carta de Alfenas”. O presidente da AMM explicou que a prefeita Iza colocou a situação grave do entorno do lago e, aproveitando o projeto “AMM nas Micro”, decidiu focar neste encontro em torno deste tema da maior relevância para quem vive e trabalha nesta região. “Temos também o compromisso com a presidente Iza em trazer para todos os servidores dos municípios da Alago um curso de capacitação técnica, de acordo com a decisão dos municípios”, pontuou o dirigente da AMM.

Foto: Gilson Leite/Portal O Alfenense