“Turismo em Cena” acontece neste sábado

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo, realiza neste sábado(3), mais uma apresentação do “Turismo em Cena”. O projeto é um convite a moradores e turistas para um passeio pela história de Poços de Caldas, por meio de apresentações cênicas com atores caracterizados que conduzem o público aos pontos de interesse do núcleo turístico da área central da cidade, de forma divertida e lúdica.

O projeto procura valorizar o patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas e oferecer uma atração diferenciada aos turistas e moradores da cidade. Realizado nos anos de 2018 e 2019, durante as férias de julho, período de intensa visitação na cidade, a iniciativa foi ampliada em 2023, acontecendo durante todo o ano. A partir das 10 horas da manhã, todos são convidados a partirem no Museu Histórico e Geográfico em um passeio a pé pelas ruas de Poços de Caldas, na companhia de personagens icônicos que fizeram parte da história da cidade. Suas Majestades Imperiais Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, Barão do Campo Místico, Coronel Agostinho Junqueira, entre outros, ganham vida nas interpretações de atores locais caracterizados e desfilam pelo rico patrimônio arquitetônico e natural da estância.

O passeio é gratuito e leva o nome “Caminho Ares, Águas e Lugares” realizado pela Companhia Teatral: Monteiros e Lobatos, que mostra a história em que Poços de Caldas, se desenvolveu devido às águas termais aqui existentes e foi no final da década de 1920 e começo da década de 1930 que a cidade passou por grandes obras de urbanização e saneamento, com foco principal na transformação do local em estância hidromineral de referência para receber os chamados “curistas”. O símbolo maior deste período é o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Parque José Affonso Junqueira.

O público será recepcionado pelo Coronel Agostinho e sua esposa, Dona Isaura, no Museu, antiga residência do casal. De lá, partirão para os demais locais e se encontrarão com outros personagens pelo caminho. Com muita diversão, cerca de 20 atores vão envolver e divertir o público na história que estará sendo contada.

Atrativos/Locais de interesse: Museu Histórico e Geográfico, Espaço Cultural da Urca, Parque José Affonso Junqueira, fachada do Palace Casino, Praça Dr. Pedro Sanches, Thermas Antonio Carlos, Calendário Floral e Fonte Pedro Botelho.

SERVIÇO

03 de junho – sábado

Caminho Ares,

Águas e Lugares

Local: Saída no Museu Histórico e Geográfico

Horário de saída: 10h

Apresentação: Histórias, causos e lendas sulfurosas

Elenco: Clisthenis Betti e Wellington Rafael, (historiadores e atores),Elvis Lago, Jacque Ferrari, Lucia Betti, Deborah Soares, Gildo Bernardes, Guilherme Alves Pereira, Lizzy Cantagessi, Taty Siqueira, Daniel Oliveira, Wanderson Lima, Mel Becker, Leandra Faria, Marcelo Faria, Lidiane Oliveira, Mateus Rodrigues, Igor Dionísio, Juliano Santos, Walmir Ribeiro, Luciano Pedrilio.

Convidado: André Sabino