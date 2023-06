Reunião discutirá obras da concessão de rodovias estaduais do Sul de Minas

Poços de Caldas, MG – Na próxima terça-feira, 6 de junho, uma importante reunião será realizada em Ouro Fino sobre a concessão do lote 2 de rodovias estaduais no Sul de Minas Gerais. A convite do deputado estadual Dr. Maurício (Novo), o evento contará com a presença do secretário de Estado da Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), Pedro Bruno, e representantes do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e da Secretaria de Estado de Governo (Segov), além da empresa vencedora da licitação, a Equipav.

A reunião será realizada às 10h, da próxima terça-feira, no auditório da Associação Comercial e Agrícola de Ouro Fino. O encontro será voltado para prefeitos, vereadores e imprensa de cidades da região Sul de Minas. No evento, será apresentado e discutido o cronograma, as etapas e todos os detalhes relacionados às obras e a concessão do lote 2 de rodovias estaduais na região. Serão abordados temas relevantes, como investimentos, melhorias nas estradas e a construção das praças de pedágio.

A definição desse encontro foi resultado de uma reunião prévia entre o secretário Pedro Bruno e o deputado estadual Dr. Maurício, ocorrida na última quinta-feira, 1º de junho. Durante essa reunião, foram discutidas as preocupações e questionamentos da população local em relação à atual concessão, que já iniciou a construção das praças de pedágio nas rodovias sem ter realizado as melhorias prometidas.

Segundo o deputado Dr. Maurício, o objetivo do encontro é informar a população quanto as obras em curso nas rodovias estaduais. “Queremos tranquilizar as pessoas que as nossas estradas serão melhoradas e também mostrar que estamos fiscalizando e cobrando agilidade e qualidade no serviço prestado”, afirmou.

Com o intuito de promover transparência e esclarecimentos, o secretário Pedro Bruno e os representantes do DER-MG, da Segov e da Equipav estarão à disposição para fornecer informações detalhadas sobre o projeto de concessão. Além disso, serão ouvidas as opiniões e sugestões dos participantes, buscando uma maior participação e diálogo com a comunidade local.