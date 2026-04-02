Caldense anuncia novo atacante para a temporada

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue se reforçando para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II. O clube anunciou a contratação do atacante Johnes Jararaca, de 22 anos, que chega para integrar o elenco profissional da Veterana na temporada.

Natural de Lagarto, em Sergipe, Johnes atua como extremo, posição em que se destaca pela velocidade e habilidade no um contra um. O curioso apelido “Jararaca” surgiu ainda na infância. Segundo o próprio jogador, o nome foi dado por colegas devido ao seu estilo de jogo: sempre em movimento, driblando adversários e avançando rapidamente pelo campo.

Em sua primeira entrevista como atleta alviverde, Johnes destacou o foco coletivo da equipe para a competição. “O objetivo na Caldense é alcançar o acesso e o objetivo final é o título com a Caldense”, afirmou. Com passagens pelas categorias de base de Confiança, River-PI e Lagarto, o atacante também acumula experiência no futebol profissional por clubes como Guarany-AL, Riachão-AL, Zumbi-AL e Barcelona-RO. A chegada de Johnes Jararaca reforça a proposta da Caldense de montar um elenco competitivo, com atletas jovens e motivados, visando o retorno à elite do futebol mineiro.

Ficha do atleta

Nome: Johnes Santos Piedade

Posição: Extremo

Nascimento: 04/12/2003

Altura: 1,74 m

Origem: Lagarto (SE)

Clubes: Confiança (base), River-PI (base), Lagarto (base),

Guarany-AL, Riachão-AL, Zumbi-AL, Barcelona-RO