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Caldense anuncia novo atacante para a temporada

Data da Publicação:

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue se reforçando para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II. O clube anunciou a contratação do atacante Johnes Jararaca, de 22 anos, que chega para integrar o elenco profissional da Veterana na temporada.
Natural de Lagarto, em Sergipe, Johnes atua como extremo, posição em que se destaca pela velocidade e habilidade no um contra um. O curioso apelido “Jararaca” surgiu ainda na infância. Segundo o próprio jogador, o nome foi dado por colegas devido ao seu estilo de jogo: sempre em movimento, driblando adversários e avançando rapidamente pelo campo.
Em sua primeira entrevista como atleta alviverde, Johnes destacou o foco coletivo da equipe para a competição. “O objetivo na Caldense é alcançar o acesso e o objetivo final é o título com a Caldense”, afirmou. Com passagens pelas categorias de base de Confiança, River-PI e Lagarto, o atacante também acumula experiência no futebol profissional por clubes como Guarany-AL, Riachão-AL, Zumbi-AL e Barcelona-RO. A chegada de Johnes Jararaca reforça a proposta da Caldense de montar um elenco competitivo, com atletas jovens e motivados, visando o retorno à elite do futebol mineiro.

Ficha do atleta
Nome: Johnes Santos Piedade
Posição: Extremo
Nascimento: 04/12/2003
Altura: 1,74 m
Origem: Lagarto (SE)
Clubes: Confiança (base), River-PI (base), Lagarto (base),
Guarany-AL, Riachão-AL, Zumbi-AL, Barcelona-RO

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