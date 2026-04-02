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Projeto Judoca para a Vida promove festa de Páscoa com caça aos ovos e integração entre crianças

Data da Publicação:

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Projeto Judoca para a Vida, coordenado pelo professor José Raimundo Júnior, realizou uma festa especial de Páscoa na Casa do Menor Dr. Ednan Dias, com as crianças atendidas pela iniciativa. O evento, realizado na última quarta-feira, 1, contou com uma caça aos ovos, organizada com apoio da comunidade, pais e colaboradores, proporcionando momentos de alegria, integração e aprendizado.
De acordo com o professor José Raimundo Júnior, a atividade foi pensada como uma forma de celebrar a Páscoa e reforçar valores importantes entre os participantes do projeto. “Realizamos a nossa caça aos ovos de Páscoa com apoio da comunidade e dos pais. Montamos um percurso com pistas ao longo do caminho até o momento final, quando as crianças encontram os ovos. É uma forma de comemorar essa data importante e promover a interação entre todos”, destacou.
A atividade envolveu crianças de diferentes turmas e horários do projeto, incluindo participantes dos períodos da manhã, tarde e noite. Além disso, crianças de outras localidades também participaram do evento.
Para a realização da caça aos ovos, foram definidos diversos pontos ao longo do percurso, onde as crianças seguiam pistas até chegar ao destino final. “Fizemos um percurso grande, com várias pistas. A cada local, as crianças encontravam a próxima indicação até chegar ao final, onde estavam os ovos de Páscoa”, explicou o professor.
Atualmente, o Projeto Judoca para a Vida atende cerca de 90 crianças, número que demonstra o crescimento da iniciativa e a importância do trabalho desenvolvido. Segundo o coordenador, o espaço já começa a ficar pequeno diante da demanda crescente. “O projeto vem crescendo bastante. Hoje temos cerca de 90 crianças participando e nossa sala já está pequena. Mas é uma satisfação enorme ver o crescimento e o envolvimento das crianças”, afirmou.
O projeto também se destaca pelo caráter inclusivo, reunindo crianças com diferentes perfis e necessidades. Entre os participantes, há crianças com TDAH, TOD e outras condições, todas integradas em um ambiente de convivência e aprendizado. “O mais importante é a interação entre as crianças. Temos participantes com diferentes necessidades e todos convivendo juntos, aprendendo e se desenvolvendo”, destacou.
O professor também ressaltou que o projeto segue sendo mantido com apoio da comunidade e de parceiros. Segundo ele, a realização da festa de Páscoa só foi possível graças às doações e à colaboração de voluntários. “O apoio que temos hoje vem da comunidade, dos pais e de parceiros. A empresa Valgroup também tem nos ajudado com materiais e outros itens. Vamos seguindo com esse apoio e trabalhando para continuar o projeto”, concluiu.

FOTO JUBINSK

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