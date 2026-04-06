23:35 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026

-

23:35 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-caldense-anuncia-a-contratacao-do-goleiro-breno-moreira-para-o-modulo-ii-06-04-26

Caldense anuncia a contratação do goleiro Breno Moreira para o Módulo II

Data da Publicação:

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue reforçando seu elenco para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II e confirmou a chegada do goleiro Breno Moreira, de 21 anos.
Natural de Teixeira de Freitas (BA), Breno Costa Moreira mede 1,87 m e chega para fortalecer a meta da Veterana. O atleta iniciou sua trajetória nas categorias de formação da Aparecida de Goiânia e do Manchester-MG, passando posteriormente por equipes como Inter de Minas, VEC e Rondoniense.
Jovem e com experiência em diferentes contextos do futebol nacional, o goleiro chega com o objetivo de contribuir com o grupo em uma competição que exige alto nível de competitividade.
Em sua primeira entrevista como jogador da Caldense, Breno destacou a oportunidade de defender o clube e o foco no principal objetivo da temporada: “Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder vestir a camisa de um clube tão tradicional do interior de Minas. O Módulo 2 é um campeonato muito difícil, venho para somar e, no final, conquistar o acesso”, afirmou.
A Caldense segue sua preparação visando a estreia no Módulo II, com a meta de conseguir o acesso de volta à elite do futebol mineiro.

Ficha técnica:
Breno Moreira
Nome: Breno Costa Moreira
Posição: Goleiro
Nascimento: 03/10/2004
Altura: 1,87 m
Origem: Teixeira
de Freitas (BA)
Clubes: Aparecida de Goiânia (base), Manchester-MG (base), Inter de Minas, VEC, Rondoniense.

Leia Também

foto-ciclista-gijo-conquista-titulo-em-congonhas-06-04-26

Ciclista Gijo conquista título em Congonhas

06/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O ciclista poços-caldense Luiz Lotti Neto, “Gijo”, conquistou o primeiro lugar na primeira etapa da International Estrada Real XCO, realizada na cidade de Congonhas (MG).

foto-caldense-vence-nas-categorias-cadete-e-juvenil-pela-copa-jandaia-06-04-26

Caldense vence nas categorias cadete e juvenil pela Copa Jandaia

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe masculina de handebol da Caldense teve um sábado de bons resultados pela Copa Jandaia, com duas vitórias importantes nas categorias de formação. No

foto-motocicleta-e-removida-apos-tentativa-de-fuga-na-zona-leste-06-04-26

Motocicleta é removida após tentativa de fuga na zona leste

06/04/2026

Poços de Caldas (MG) – Uma motocicleta foi removida ao pátio credenciado após o condutor tentar fugir de uma abordagem realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), durante operação conjunta com

foto-incendio-atinge-residencia-e-destroi-veiculos-no-bairro-quisisana-em-pocos-de-caldas-06-04-26

Incêndio atinge residência e destrói veículos no bairro Quisisana, em Poços de Caldas

06/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira, 3 de abril, por volta das 13h40, para combater um incêndio em uma residência localizada

foto-castramovel-realiza-castracao-e-vacinacao-gratuita-de-caes-e-gatos-em-pocos-de-caldas-06-04-26

Castramóvel realiza castração e vacinação gratuita de cães e gatos em Poços de Caldas

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Uma ação itinerante de castração e vacinação de cães e gatos vai acontecer em Poços de Caldas nos dias 10 e 11 de abril, das

foto-projeto-de-educacao-patrimonial-realiza-formacao-de-professores-06-04-26

Projeto de Educação Patrimonial realiza formação de professores

06/04/2026

Poços de Caldas, MG 0 As secretarias municipais de Educação e Planejamento realizaram, na última semana, uma formação do projeto de educação patrimonial “Você é Poços”, voltada estrategicamente aos docentes

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco