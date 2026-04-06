Caldense anuncia a contratação do goleiro Breno Moreira para o Módulo II

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue reforçando seu elenco para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II e confirmou a chegada do goleiro Breno Moreira, de 21 anos.

Natural de Teixeira de Freitas (BA), Breno Costa Moreira mede 1,87 m e chega para fortalecer a meta da Veterana. O atleta iniciou sua trajetória nas categorias de formação da Aparecida de Goiânia e do Manchester-MG, passando posteriormente por equipes como Inter de Minas, VEC e Rondoniense.

Jovem e com experiência em diferentes contextos do futebol nacional, o goleiro chega com o objetivo de contribuir com o grupo em uma competição que exige alto nível de competitividade.

Em sua primeira entrevista como jogador da Caldense, Breno destacou a oportunidade de defender o clube e o foco no principal objetivo da temporada: “Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder vestir a camisa de um clube tão tradicional do interior de Minas. O Módulo 2 é um campeonato muito difícil, venho para somar e, no final, conquistar o acesso”, afirmou.

A Caldense segue sua preparação visando a estreia no Módulo II, com a meta de conseguir o acesso de volta à elite do futebol mineiro.

Ficha técnica:

Breno Moreira

Nome: Breno Costa Moreira

Posição: Goleiro

Nascimento: 03/10/2004

Altura: 1,87 m

Origem: Teixeira

de Freitas (BA)

Clubes: Aparecida de Goiânia (base), Manchester-MG (base), Inter de Minas, VEC, Rondoniense.