23:31 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026

-

23:31 - Segunda-Feira, 06 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-ciclista-gijo-conquista-titulo-em-congonhas-06-04-26

Ciclista Gijo conquista título em Congonhas

Data da Publicação:

06/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O ciclista poços-caldense Luiz Lotti Neto, “Gijo”, conquistou o primeiro lugar na primeira etapa da International Estrada Real XCO, realizada na cidade de Congonhas (MG). A competição é válida pelo ranking brasileiro e também soma pontos importantes para o ranking internacional da modalidade.
Com uma performance consistente, o atleta garantiu o lugar mais alto do pódio e comemorou o resultado. “Graças a Deus deu tudo certo. Fui muito bem durante a prova e estou muito feliz com a minha performance e com a conquista”, destacou o ciclista.
A etapa reuniu atletas de diversas regiões do país, elevando o nível técnico da disputa. Mesmo diante da concorrência qualificada, Luiz Lotti Neto demonstrou bom ritmo e controle ao longo do percurso, assegurando a vitória.
Após a conquista, o atleta também agradeceu o apoio recebido. “Agradeço ao Incorpe – Instituto do Coração Poços, ao Hotel Nacional Inn Poços de Caldas e à Hard Rock Bike, além de todos que torceram por mim”, afirmou.

Leia Também

foto-caldense-vence-nas-categorias-cadete-e-juvenil-pela-copa-jandaia-06-04-26

Caldense vence nas categorias cadete e juvenil pela Copa Jandaia

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe masculina de handebol da Caldense teve um sábado de bons resultados pela Copa Jandaia, com duas vitórias importantes nas categorias de formação. No

foto-presidente-caldense-02-04-2026

Presidente da Caldense destaca novo projeto com elenco jovem e foco no acesso ao Módulo I

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – Em entrevista, o presidente da Associação Atlética Caldense Rovilson Jesus Ribeiro falou sobre o início de um novo ciclo no clube, marcado por reformulação do

foto-caldense-03-04-2026

Caldense anuncia novo atacante para a temporada

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Associação Atlética Caldense segue se reforçando para a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II. O clube anunciou a contratação do atacante Johnes Jararaca, de

foto-lidarp-futsal-02-04-2026

Invicta na Lidarp, Futsal Adulto da Caldense vence Varginha em grande jogo

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe adulta de futsal da Associação Atlética Caldense entrou em quadra na noite da última quarta-feira (01) para seu terceiro compromisso na Liga Desportiva

foto-projeto-judoca-02-04-2026

Projeto Judoca para a Vida promove festa de Páscoa com caça aos ovos e integração entre crianças

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Projeto Judoca para a Vida, coordenado pelo professor José Raimundo Júnior, realizou uma festa especial de Páscoa na Casa do Menor Dr. Ednan Dias,

FOTO-pocos-de-caldas-recebe-segunda-edicao-do-sicredi-run-em-abril-02-04-26

Poços de Caldas recebe segunda edição do Sicredi Run em abril

02/04/2026

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas recebe, no dia 19 de abril de 2026, a segunda edição do Sicredi Run na cidade. A prova, promovida pela Sicredi UniEstados

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco