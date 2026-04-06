Ciclista Gijo conquista título em Congonhas

Poços de Caldas (MG) – O ciclista poços-caldense Luiz Lotti Neto, “Gijo”, conquistou o primeiro lugar na primeira etapa da International Estrada Real XCO, realizada na cidade de Congonhas (MG). A competição é válida pelo ranking brasileiro e também soma pontos importantes para o ranking internacional da modalidade.

Com uma performance consistente, o atleta garantiu o lugar mais alto do pódio e comemorou o resultado. “Graças a Deus deu tudo certo. Fui muito bem durante a prova e estou muito feliz com a minha performance e com a conquista”, destacou o ciclista.

A etapa reuniu atletas de diversas regiões do país, elevando o nível técnico da disputa. Mesmo diante da concorrência qualificada, Luiz Lotti Neto demonstrou bom ritmo e controle ao longo do percurso, assegurando a vitória.

Após a conquista, o atleta também agradeceu o apoio recebido. “Agradeço ao Incorpe – Instituto do Coração Poços, ao Hotel Nacional Inn Poços de Caldas e à Hard Rock Bike, além de todos que torceram por mim”, afirmou.