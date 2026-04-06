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Feijoada especial movimenta o sábado de aleluia na Caldense e reúne famílias em grande evento

Data da Publicação:

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na tarde de Sábado de Aleluia (04/04), o Club 100 Bar e Restaurante, localizado no complexo aquático da Associação Atlética Caldense, foi palco de uma animada feijoada especial que reuniu associados e seus familiares em um ambiente de alegria e confraternização. O evento aconteceu das 12h às 19h e contou com muita música ao vivo, ao som da Banda Vai dar Pagode e Pagode do Lucão.
O 2° vice-presidente do clube, Luiz Carlos Pioli, destacou o sucesso do evento e o grande público presente. “É um sábado fantástico, coroado com um grande evento como essa feijoada, com uma dedicação incrível de nossos colaboradores. Parabéns ao Jefinho, comandando toda a equipe de forma exemplar, e ao Rafael, pela sua dedicação imensurável ao clube”, afirmou.
Pioli também ressaltou o caráter familiar do encontro. “Hoje temos muitas famílias, muitas crianças, o clube funcionando a todo vapor e sendo prestigiado pelos associados. Como eu sempre digo, a Caldense é família, e nossa dedicação é sempre voltada a ela. A diretoria executiva, através do presidente Rovilson Ribeiro e do 1° vice-presidente Luis Fernando Soares, está sempre pronta a oferecer serviços de qualidade aos sócios”, salientou o 2° vice-presidente.
O coordenador do parque aquático e bares, e agora também integrante do departamento de eventos sociais, Rafael Marcos Ribeiro, celebrou a adesão dos associados. “Tivemos cerca de 300 feijoadas neste sábado de aleluia. Foi muito bom ver os sócios prestigiando com força total. Esse evento é sempre aguardado, e hoje vimos muitas famílias presentes. Nossa equipe da cozinha preparou tudo com muito capricho e nos organizamos bem para atender a todos”, destacou o coordenador.
Já o presidente do conselho deliberativo, Leandro Moreno, reforçou a importância de momentos como esse para o clube. “Foi um grande evento, com o clube lotado. A família verde e branca compareceu em peso. Piscinas cheias, refeição elogiada, ambiente familiar agradável, com boa música e crianças se divertindo. É isso que esperamos de um clube social: a família reunida. O conselho deliberativo, que é a voz do associado, está sempre presente, ouvindo os sócios. E hoje, a voz é de alegria”, disse Moreno.
Entre os associados, o clima era de satisfação. Mário César de Oliveira comemorou a oportunidade de celebrar em grande estilo: “Participar desse evento é muito especial. Está tudo perfeito. Fizemos aniversário no dia primeiro e hoje, junto com minha amiga Tati, também aniversariante, estamos celebrando com amigos e familiares neste dia maravilhoso”, comentou Oliveira.
O sócio Guilherme Fernandes Bernardo também elogiou a iniciativa do clube. “Essa interatividade em prol do associado está de parabéns. O som ao vivo estava muito bom, tornou nossa reunião de família e aniversário ainda mais especial. A refeição estava excelente, uma feijoada maravilhosa e cerveja gelada”, afirmou o associado.
Para a sócia Maria José Franco Oliveira, o evento reforça o sentimento de pertencimento. “Estar aqui hoje, confraternizando entre amigos e família, foi uma delícia. A Caldense é minha segunda casa. Eu amo estar aqui, ainda mais em família. O clube acerta ao promover eventos como este, sempre inovando e trazendo os associados para perto”, afirmou Maria José.
O diretor geral de promoções sociais, Eduardo Felipe, explicou a proposta da iniciativa. “Neste sábado de aleluia, queríamos trazer algo diferente aos sócios. A ideia, junto ao diretor do restaurante Rafael Marcos, foi promover um momento de descontração com uma deliciosa feijoada e duas grandes bandas de pagode, para que o associado se sinta em casa. Nesse momento festivo o clube aproveita e deixa votos de uma excelente Páscoa”, dedica Eduardo.
Com grande adesão e clima festivo, a feijoada especial reforçou o compromisso da Caldense em promover eventos que valorizam o convívio social, o lazer e o espírito de família entre seus associados.

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