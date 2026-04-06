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Inauguração/ Juca Cobra

Data da Publicação:

06/04/2026

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, deverá inaugurar na próxima quinta-feira, 9, o Ginásio Poliesportivo Juca Cobra, na zona sul de Poços de Caldas. O espaço passou por ampla reformulação e deverá se tornar um dos principais equipamentos esportivos do município.

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Sede do Governo
Conforme o Mantiqueira noticiou em 26 de março, Poços de Caldas será sede simbólica do Governo de Minas Gerais entre os dias 8 a 11 de abril. A iniciativa prevê a transferência simbólica da capital do Estado para o município durante o período da visita oficial.

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Projeto
A ação faz parte do programa Governo Presente, que tem como objetivo descentralizar a administração pública, aproximar o Executivo estadual da população e valorizar cidades-polo em diversas regiões mineiras. Na prática, a estrutura simbólica do governo é transferida para o município anfitrião.

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Agenda
Durante os quatro dias de programação, estão previstos despachos oficiais, reuniões com prefeitos, encontros com lideranças políticas, visitas técnicas e anúncios de investimentos para Poços de Caldas e cidades da região. A expectativa é que o governador também visite municípios vizinhos.

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Calendário
A Câmara Municipal de Poços de Caldas discute nesta terça-feira, dia 7 de abril, o Projeto que altera a legislação do Calendário Comemorativo e de Eventos do município. A proposta modifica e incluí novas datas e semanas temáticas ao longo do ano.

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Novas datas
Entre as inclusões estão o Dia Municipal do Esportista, Dia Municipal de Conscientização sobre o Câncer, Dia Municipal do Voluntário, Dia Municipal de Combate ao Bullying e o Dia Municipal de Conscientização sobre Doenças Raras.

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Conscientização
O projeto também cria a Semana Municipal de Conscientização da Guarda Compartilhada e da Prevenção da Alienação Parental, além de diversas semanas temáticas voltadas à saúde, educação, assistência social e cidadania.

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Datas para maio
A proposta inclui ainda o Dia Municipal do Líder Comunitário, Dia do Ex-combatente, Dia Municipal do Guia de Turismo, Dia da Capoeira, Dia Municipal da Educação Legislativa e Semana da Maternidade Atípica, entre outras datas comemorativas.

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Outras ações
Também estão previstas a Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil, Semana Municipal dos Medicamentos Genéricos, Semana do Brincar, Dia Municipal da Adoção e Semana de Incentivo à Adoção.

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Câmeras
Será analisado requerimento do vereador Wellington Alber Guimarães, que solicita informações sobre a instalação de câmeras de segurança no Parque Municipal Antônio Carlos Molinari.

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