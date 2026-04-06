Instrutores de bandas recebem homenagem no Dia Nacional das Bandas e Fanfarras

Poços de Caldas, MG – No dia 27 de março foi comemorado o Dia Nacional das Bandas e Fanfarras. Para celebrar a data, os instrutores de bandas, por meio da União das Bandas e Fanfarras de Poços de Caldas, receberam uma homenagem do prefeito Paulo Ney.

Participaram do encontro, realizado no gabinete do prefeito, os instrutores Ailton Santana (Mestre Bucha), da Banda do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza; Elias de Araújo, da Banda da E.M. Wilson Hedy Molinari; Wellington Ricardo, da Banda Valdir de Freitas Lopes (Escola Irmão José Gregório); Felipe Fonseca, da Banda Beto Navarro (Escola Presidente Washington Luiz); Leandro A. Ragnoli, da Banda da E.M. José Avelino de Melo; e Gabriel Cardinalli, da Banda Victor Cardinalli (Escola Edir Frhaya). O secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, também participou da homenagem.

Na oportunidade, os instrutores entregaram ao prefeito uma sugestão para criação de um projeto de lei que regulariza e fomenta a atividade das bandas e fanfarras na cidade, incluindo o reconhecimento das agremiações como patrimônio cultural imaterial de Poços de Caldas. Eles também foram homenageados pela Câmara Municipal.

Poços de Caldas tem grande tradição em bandas e fanfarras através dos tempos. As corporações musicais têm um papel relevante, sendo um incentivo cultural de grande valor para sociedade, pois oportunizam a crianças e jovens a iniciação musical, além dos aspectos sociais, afetivos e comunitários. A cidade tem, inclusive, uma data especial sobre o tema, o Dia Municipal das Bandas e Fanfarras, celebrado em 10 de setembro.