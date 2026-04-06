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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

06/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 06 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 85%.       Minas Gerais: Segunda-feira, com céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada no Rio Doce e Mucuri. Temperatura: Estável. Máxima: 35°C/ Estável. Mínima: 13ºC. 

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