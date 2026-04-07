CEU recebe apresentação gratuita do espetáculo “REANIMA: Dança, Natureza e Ancestralidade”

Poços de Caldas, MG – Nos dias 11 e 12 de abril de 2026, o espetáculo “REANIMA: Dança, Natureza e Ancest ralidade” será apresentado gratuitamente no Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEU da zona leste, em Poços de Caldas (MG). No sábado (11), a apresentação será às 19h e no domingo (12), às 18h.

O solo de dança contemporânea criado e interpretado pela artista Heloisa Gavazzi, com produção do coletivo HÚMUS, propõe uma investigação sobre a relação entre corpo, natureza e memória. A obra parte de práticas da educação somática e de processos de criação em ambiente natural, desenvolvidos a partir de imersões na paisagem do Sul de Minas Gerais.

Inspirado pela Serra da Mantiqueira e pelos biomas da região, o espetáculo constrói uma linguagem que atravessa o corpo como território sensível, ativando estados de percepção, escuta e presença. A proposta busca refletir sobre a desconexão entre ser humano e natureza na contemporaneidade, apontando a dança como possibilidade de reconexão e pertencimento.

Além das apresentações, o projeto também contempla a criação de uma videodança e a realização de oficinas formativas voltadas à comunidade, ampliando o acesso à arte e incentivando práticas de sensibilização corporal e consciência ambiental.

O espetáculo foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Edital 06/2024 – Produção de Obras, na categoria Solo em Dança, reafirmando o compromisso com o fomento à produção artística e à democratização do acesso à cultura.

Serviço

Espetáculo: REANIMA: Dança, Natureza e Ancestralidade

Datas: 11 e 12 de abril de 2026

Horários: sábado (11), às 19h; e domingo (12), às 18h

Local: CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes 1153, Jardim Itamaraty V

Entrada gratuita

Apoio: Governo de Minas Gerais | Prefeitura de Poços de Caldas | CEU

Produção: HÚMUS

Realização: Política Nacional Aldir Blanc | Ministério da Cultura | Governo do Brasil