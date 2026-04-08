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Câmara realiza entrega de absorventes arrecadados durante campanha no Mês da Mulher

Data da Publicação:

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou a entrega dos 1.662 absorventes arrecadados durante a campanha promovida pela Escola do Legislativo ao longo do mês de março, durante as ações do Mês da Mulher. Os itens foram repassados ao secretário de Educação, Marcus Lemos, em encontro no Plenário da Casa, na última terça-feira (07). Também estiveram presentes vereadores e servidores da Casa.
A iniciativa teve como objetivo arrecadar absorventes íntimos externos descartáveis para distribuição nas escolas públicas municipais, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A ação busca contribuir para o atendimento de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso a itens de higiene.
A vereadora Pastora Mel (UNIÃO), presidente da Comissão de Diretos da Mulher, ressaltou que a ação também contribui para ampliar o olhar sobre diferentes realidades sociais. “Muitas vezes não temos dimensão de toda a realidade que nos cerca. Poços de Caldas tem uma diversidade econômica e social significativa, e atividades como essa nos aproximam dessas situações. Além de contribuir para a prevenção de problemas de saúde, ao garantir o uso adequado de absorventes, também mostramos que o poder público está atento a essas necessidades”, afirmou.
Segundo a parlamentar, a ação também reforça o cuidado com as novas gerações. “Não se trata apenas de política pública dentro da Câmara, mas de estar presente na realidade dessas meninas. Elas precisam ter seus direitos assegurados”, disse.
O secretário Marcus Lemos explicou que a distribuição dos itens será feita de forma direcionada. “Nós vamos priorizar as unidades com maior vulnerabilidade social. A rede é heterogênea, então existem escolas em que as famílias têm mais condições e outras, principalmente em regiões como zona sul, zona leste e área rural, onde essa demanda é maior. A ideia é atender esses estudantes que mais precisam”, afirmou.
Ele também destacou o impacto da iniciativa para além da entrega dos itens. “Esse tipo de ação também cumpre um papel de conscientização. Quando a população vê uma mobilização em torno de um tema que ainda é sensível, isso desperta o interesse e amplia o debate. Mesmo que não alcance todos diretamente, contribui para que mais pessoas compreendam a importância do assunto”, completou.
A diretora da Escola do Legislativo, Taís Ferreira, reforçou a importância dessa mobilização. “Essa é mais uma ação da Casa, através da Escola, que vem tratar da conscientização e do debate de políticas que impactam a vida da população, em especial das mulheres. Mais um ano em que discutimos a pobreza menstrual e incentivamos novas ações para esse público”, declarou.
Outras informações sobre a campanha e outros projetos da Escola do Legislativo podem ser obtidas pelo telefone (35) 3729-3877.

 

 

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