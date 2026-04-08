Futebol da Caldense vive rotina intensa de treinos visando a disputa do Mineiro Módulo II

Poços de Caldas, MG – A Caldense segue realizando uma preparação intensa de treinos no Ninho dos Periquitos para chegar em excelentes condições na estreia do Mineiro Módulo II, contra o Uberaba, dia 30 de maio. Diariamente no CT, os atletas alviverdes realizam uma série de atividades visando conquistar o objetivo do acesso.

Nessas primeiras semanas de treinos, o foco dos está sendo otimizar a partir física do plantel, aliado a treinos táticos e técnicos. “Montamos o time pensando na questão de velocidade e intensidade, os próprios testes de avaliação da preparação demonstraram isso. É um time veloz, um time intenso. Estamos trabalhando a parte física dos atletas para cada um chegar na competição em sua condição ideal. Os jogadores tem uma facilidade grande para a compreensão tática, o cognitivo deles é muito bom. Temos estimulados isso em alguns exercícios nos treinos”, disse o técnico Wellington Simião.

O comandante busca propor nos treinamentos, as situações que os jogadores vão enfrentar nos jogos. E todos do grupo estão se dedicando ao máximo em prol da Veterana. “A camisa da Caldense me ajudou muito na minha história e tenho que tentar devolver um pouco do que fizeram por mim com muito trabalho. Todos os dias chego às 7 horas da manhã e saio 19h para que a gente possa entregar o melhor para a Caldense e principalmente levar o time para a primeira divisão”, disse o treinador.

A rotina de atividades é intensa e de muito trabalho. “Chego de manhã, monto os treinos, depois vamos para o campo fazer a atividade. No pós-treino faço uma reunião com a comissão para a gente entender se o que a gente aplicou funcionou. Recebo os dados de GPS também para a gente avaliar a questão física, se foi atingido ou não. Depois a gente assiste as filmagens do treino para ver as correções coletivas e individuais que temos que fazer. Em seguida fazemos recortes de alguns lances dos treinos para mostrarmos aos atletas o que cada um pode melhorar e, a partir dessas informações, já nos preparamos para os treinos do dia seguinte”, completou Simião.

A Caldense conta com o apoio da torcida durante os 90 minutos em todos os compromissos da competição. “Nos precisamos de cada um dos torcedores, os nossos jogadores precisam de cada um de vocês, contamos com vocês nos apoiando todos os jogos”, finalizou Simião.