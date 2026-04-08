Interbairros tem novo ciclo de jogos nesta semama

Poços de Caldas, MG – De quinta a domingo (9 a 12) acontecem novos jogos do Campeonato Interbairros 2026. A terceira rodada promete muita emoção e disputas equilibradas. A entrada é gratuita.
Programação
Quinta – Dia 9
20h – Santo André x Aroeiras
Bandolão
Sexta – Dia 10
20h – Quissisana 1 x Itamaraty
Bandolão
Sábado – Dia 11
15h30 – Santa Rosália x Santa Rita
18h – Azaleias x Vila Rica
Bandolão
15h30 – Santa Augusta x Maria Imaculada 3R
18h – São Bento x Jardim Brasil
Ronaldão
Domingo – Dia 12
8h15 – Filadélfia x Country Club
10h15 – Monte Verde x Jardim Contorno 1
Bandolão
O Interbairros é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga Poçoc-scaldense de Futebol (LPF) e a Associação de Árbitros de Poços de Caldas (AAPC).