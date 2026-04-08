Museu Histórico e Geográfico recebe 16ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas com foco no Patrimônio Imaterial

Poços de Caldas, MG – Nesta quinta-feira, 9 de abril, às 19h, será realizada a 16ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. Desta vez, a iniciativa vai destacar a preservação do patrimônio imaterial. Em Poços de Caldas, o Museu Histórico e Geográfico realiza um conjunto de ações com o tema “O papel do museu na preservação do patrimônio imaterial”, dedicado à valorização de tradições, saberes e culturas vivas.

O debate será conduzido pela historiadora e doutora em Patrimônio Cultural Jussara Duarte, com discussões sobre o papel dos museus na preservação do patrimônio intangível, sem a materialidade dos objetos, enfatizando as formas como os museus atuam na documentação, na educação e na colaboração com comunidades, propondo uma reflexão sobre a importância dos museus na valorização das expressões cualturais transmitidas ao longo das gerações.

Após a palestra, o público será convidado a participar de uma oficina de colagem, atividade prática e criativa que visa incentivar a expressão artística para a valorização de uma das manifestações tradicionais mais importantes da cidade, a centenária Festa de São Benedito. Os participantes poderão usar a colagem para reinterpretar e destacar elementos constituintes desse importante patrimônio imaterial de Poços de Caldas.

A ação é gratuita e aberta a todos os públicos e tem como objetivo a valorização da democratização do conhecimento e a reflexão sobre a importância dos museus como agentes de preservação do patrimônio cultural imaterial.

Noite Mineira de

Museus e Bibliotecas

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas é realizada em várias cidades de Minas Gerais. Pela iniciativa, museus e bibliotecas ampliam seu horário de funcionamento a cada dois meses para receber o público durante a noite. Nesses encontros, os espaços promovem atividades gratuitas e variadas, como mostras artísticas, rodas de leitura, oficinas, apresentações musicais e cênicas.

A proposta da iniciativa é fortalecer o papel social dos museus e bibliotecas como lugares de memória e construção de identidade, neste edição destacando a preservação do patrimônio imaterial.

Realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a ação é coordenada pela Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade, com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (DIMUS).

Serviço

Noite Mineira dos Museus e Bibliotecas

Especial Patrimônio Imaterial, com Jussara Duarte

Data: 9 de abril – quinta-feira

Horário: 19 horas

Local: Museu Histórico e Geográfico

de Poços de Caldas.

Entrada gratuita e aberta.